CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mercredi 17 juin AM

BILAN

- La COVID-19 a fait 29 décès supplémentaires au Québec pour un total de 5298 morts selon la dernière mise à jour. 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 20 autres avant le 9 juin. On dénombre maintenant 54 263 cas confirmés (+117). Le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 28 pour un total de 690. 72 patients reposent toujours aux soins intensifs. C'est 5 de moins qu'il y a 24 heures.

SANTÉ

- Les gyms, arénas, piscines et plateaux sportifs (dojo, gymnastique, etc.) de même que les plages publiques et privées pourront rouvrir dès lundi prochain (22 juin) au Québec.

- Le nombre de tests de détection de la COVID-19 est en chute libre au Québec, particulièrement à Montréal. 5200 prélèvements ont été effectués dimanche, alors que le gouvernement Legault s'était donné comme objectif de réaliser 14 000 tests par jour. Les autobus de la STM qui servaient à faire des tests de dépistage de la COVID-19 cesseront leurs tournées vendredi.

- Les enfants du Québec ont bougé trois fois moins qu'à l'habitude durant le confinement selon l'organisme ParticipACTION. Moins de 5% des enfants ont suivi les directives nationales en matière d'activité physique. Les enfants et adolescents devraient faire 60 minutes d'activité physique chaque jour et au moins 3 jours d'activités d'intensité élevée par semaine.

- Les moins de 20 ans ont deux fois moins de risques d'être infectés par la COVID-19 que les 20 ans et plus selon une nouvelle étude publiée dans Nature Medecine. Les jeunes souffrent également moins lorsqu'ils sont malades. À peine 21% des 10 à 19 ans qui ont contracté la COVID-19 ont déclaré des symptômes conte 69% chez les 70 ans et plus.

MÉDICAMENT PROMETTEUR

- La dexaméthasone réduirait la mortalité chez les malades les plus gravement atteints de la COVID-19. Ce stéroïde est déjà sur le marché et il est facilement disponible. L'Organisation mondiale de la Santé salue cette percée scientifique faite par des chercheurs britanniques.

ÉCONOMIE

- Le gouvernement Trudeau présentera un portrait des finances publiques et de l’économie le 8 juillet prochain.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait près de 117 000 morts aux États-Unis, soit plus que le nombre de soldats américains tués durant la Première Grande Guerre (116 500)

- La Chine a annulé plus de 60% des vols commerciaux en direction et en provenance de Pékin en raison de crainte d'une nouvelle éclosion de coronavirus.

SPORTS

- Le gouvernement Legault annoncera aujourd'hui la réouverture des arénas du Québec à compter de la semaine prochaine selon La Voix de l'Est.

- Plusieurs propriétaires d'équipe de baseball de la MLB souhaitent l'annulation de la saison 2020 en raison de la pandémie. À lire sur RDS !