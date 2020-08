CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mercredi 19 août

BILAN

- Le Québec enregistre 64 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 61 316 personnes infectées depuis le début de la pandémie selon le plus récent bilan de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

- Le coronavirus a causé la mort de 5 729 patients. Deux décès, survenus entre le 12 et 17 août, s'ajoutent au bilan.

- 146 personnes sont hospitalisées, dont 26 se trouvent aux soins intensifs.

SANTÉ

- La commissaire à la santé et au bien-être évaluera la performance du réseau de la santé durant la première vague de la COVID-19. Le gouvernement Legault confie ce mandat à Joanne Castonguay afin de comprendre ce qui s'est passé dans les CHSLD. Le rapport de cette enquête indépendante sera remis au plus tard le 1er septembre 2021. La Commissaire pourrait suggérer la tenue d'une commission d'enquête à la suite de son évaluation.

- Un test de COVID-19 basé sur la salive pourrait voir le jour au Québec dès cet automne. Le protocole beaucoup plus simple que le test par écouvillon est présentement à l'étude par le Laboratoire de santé publique du Québec. Ce type de test est déjà utilisé aux États-Unis pour évaluer la santé des joueurs et le personnel de la NBA.

- La Direction de la Santé publique de Montréal suggère aux participants du rassemblement organisé par "Occupy the Hood-Montréal" dimanche dernier dès 14h au Mont-Royal de se faire tester pour la COVID-19. 2000 personnes ont participé à l'événement dansant, dont plusieurs ne portaient pas le masque selon ce qu'a constaté LaPresse.

- Le CHSLD Lionel-Émond de Gatineau est aux prises avec une éclosion de COVID-19.

- La situation semble stable au CHSLD D'Youville à Sherbrooke.Tous les gens qui ont eu des contacts avec les deux personnes infectées ont été déclarés négatif à la COVID-19.

ÉCONOMIE

- Ottawa envisage d'utiliser des programmes existants pour aider les travailleurs sans emploi, en raison de la pandémie, et qui ne seront pas admissibles à l'assurance-emploi lorsque la PCU prendra fin.

- Québec abandonne son projet de loi 61 sur la relance économique qui passait, entre autres, par l'accélération de 200 chantiers à travers la province. Le gouvernement Legault présentera, cet automne, une nouvelle pièce législative. La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, affirme que la proposition incluera des amendements déposés au printemps dernier. Le projet de loi 61 a été vivement critiqué par l'opposition et plusieurs organismes qui estimaient que le gouvernement s'accordait trop de pouvoirs. La session parlementaire s'est terminée sans qu'il soit adopté.

- Les propriétaires de bars demandent au gouvernement Legault d'assouplir les règles pour rester ouverts jusqu'à 3h du matin, du mercredi au dimanche. Ils s'inquiètent pour la survie de leurs commerces avec les règles actuelles. Elles font en sorte qu'ils doivent cesser de servir de l'alcool à partir de minuit, avec une fermeture des portes à 1h. La capacité d'accueil est limitée à 50%.

- L'industrie hôtelière à Montréal, comme dans plusieurs autres régions du Québec, est en difficulté. Le taux d'occupation n'atteint pas 10% avec la COVID-19 alors qu'il était à 84% à pareille date l'an dernier. Le prix moyen par chambre est de 137$ alors qu'il était de 220$ en juillet 2019.

- Le Cirque du Soleil est maintenant la propriété de la firme torontoise Catalyst Capital Group. La vente du fleuron québécois à ses créanciers sera officialisée d'ici quelques jours en Cour. Le Cirque a licencié 3 500 employés après avoir mis fin à ses 44 spectacles en raison de la pandémie.

- Louis Garneau a soumis une proposition d'entente de remboursement à ses créanciers. L'entreprise, qui traine une dette de 32 millions $, s'est placée sous la protection de la Loi sur la faillite le 3 mars dernier. Le plan de relance permettrait de conserver le siège social à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec. Louis Garneau est confiant de pouvoir se remettre sur pied, notamment en raison de l'engouement pour le vélo constaté depuis le début de la pandémie.

CONSOMMATION

- Les Québécois dont les voyages ont été annulés en raison du coronavirus peuvent espérer se faire rembourser en totalité. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s'engage à trouver une solution rapidement pour que les consommateurs retrouvent leur argent. Il veut s'assurer que les compagnies aériennes, d'assurances ou de crédit cessent de se renvoyer la balle et honorent leurs engagements.

INTERNATIONAL

- Plus de 22 millions de personnes à travers la planète ont contracté la COVID-19 et 781 000 patients sont décédés selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 3 des pays les plus infectés on retrouve les États-Unis, le Brésil et l'Inde

- Le cap des 20 000 morts est franchi en Iran.

SPORTS

- LNH: les Canadiens feront face à l'élimination, ce soir, face aux Flyers. À lire sur RDS!