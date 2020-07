CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mercredi 1er juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait 24 nouvelles victimes pour un total de 5527 décès. On dénombre maintenant 55 524 personnes infectées (+66)

SANTÉ

- Les tests sérologiques pour le coronavirus, une bonne idée ou pas ? À lire sur Canal Vie !

DÉMÉNAGEMENT

- C'est la Grande journée du déménagement au Québec. Plusieurs précautions doivent être prises pour éviter les contaminations.

MASQUE

- La Société de transport de Montréal accueille favorablement la décision du gouvernement Legault d'imposer le port du masque, mais prévient les autorités qu'elle ne sera pas en mesure de faire appliquer la nouvelle règle par ses employés.

POLITIQUE

- Le PM Justin Trudeau et sa conjointe, Sophie Grégoire se sont adressés aux Canadiens en marge des festivités de la Fête du Canada qui se déroulent en mode confinement cette année en raison de la pandémie. Ils ont invité les Canadiens à être solidaires pour rebâtir le pays.

INTERNATIONAL

- 10.5 millions de personnes à travers le monde ont été infectées par le coronavirus et plus 512 000 patients en sont morts selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les cas de COVID-19 se multiplient aux États-Unis, avec une moyenne de 250 cas de plus par heure. Plus de 2.6 millions d'Américains ont été infectés jusqu'à maintenant.

SPORTS

- Edmonton et Toronto auraient été choisies pour présenter les matchs de la LNH. À lire sur RDS !