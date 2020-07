CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mercredi 22 juillet

BILAN

- Le Québec rapporte 142 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 57 938 personnes infectées.

- Le coronavirus a également fait 4 décès supplémentaires, pour s'établir à 5662 morts.

- 235 personnes sont hospitalisées (-12), dont 16 aux soins intensifs (+1).

ÉCONOMIE

- Le Groupe Sportscene inc, propriétaire de la Cage - Brasserie sportive, annonce la suppression de 30% de ses 2200 employés en raison du ralentissement causé par la pandémie de COVID-19. Quatre restaurants seront fermés ce qui portera à 37 le nombre d'établissements. Le Groupe Sportscene qui a retardé la publication de ses états financiers prévoit une reprise de l'achalandage d'ici 18 à 24 mois.

- Ottawa pigera dans la caisse de l'assurance-emploi pour financer la Prestation canadienne d'urgence selon LaPresse. Les cotisations devront être augmentées pour combler le manque à gagner. Plus de 8 millions de Canadiens ont reçu l'aide d'urgence d'Ottawa depuis le début de la pandémie.

- La chaîne de magasins de mode Tristan se place à l'abri de ses créanciers et prévoit une importante restructuration. Tristan espère renégocier ses baux dans les centres commerciaux et éviter le licenciement de ses 650 employés. La chaîne compte 44 succursales au Québec et en Ontario.

- Au moins 70 travailleurs étrangers débarqués au Québec pour donner un coup de main à nos fermiers ont contracté la COVID-19 selon le Journal de Montréal. Certains de ces ouvriers étaient déjà infectés avant de prendre l'avion selon l'organisme FERME, chargé du recrutement à l'étranger. Plus de 9700 travailleurs étrangers travaillent sur les fermes du Québec. Ils sont majoritairement originaires du Guatemala et du Mexique.

MASQUES

- 3 Québécois sur 4 sont favorables au port du masque selon un nouveau sondage CROP La Presse. 14% s'y opposent, particulièrement les 18-34 ans. 54% des répondants disent observer scrupuleusement les consignes de distanciation suggérées par la santé publique. Toutefois, le tiers des Québécois aurait triché en offrant un câlin à un proche lors de rassemblements.

INTERNATIONAL

- La Chine retiendrait plus de 3 millions de masques médicaux destinés au réseau de la santé québécois. Il pourrait s'agir de représailles politiques contre le Canada selon ce qu'a appris le Journal de Montréal. Les relations entre les deux pays sont difficiles, particulièrement depuis l'arrestation de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou en décembre 2018.

- Le président des États-Unis, Donald Trump change de ton face à la pandémie de COVID-19. Il suggère maintenant aux Américains de porter le masque et il implore les jeunes d'éviter les bars bondés. Donald Trump estime que la situation va sûrement empirer pour ensuite s'améliorer.

President @realDonaldTrump: "We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask." pic.twitter.com/pfpssIqJjH — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2020

- Le cap des 15 millions de cas de COVID-19 à travers le monde a été franchi.

- Les États-Unis demeure le pays le plus infecté de la planète avec 3.9 millions d'Américains infectés et plus de 142 000 patients décédés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.