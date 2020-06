CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mercredi 3 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 81 nouveaux décès au Québec, pour un total 4794. De ce nombre, 22 victmes ont perdu la vie avant le 27 mai (59 morts depuis 24h). On compte maintenant 51 884 cas de coronavirus, soit 291 de plus qu'hier. 1141 (-34) personnes sont hospitalisées, doit 158 (-3) aux soins intensifs.

SANTÉ

- Plus de 50 000 personnes ont déposé leur candidature pour devenir préposés aux bénéficaires en CHSLD. 10 000 postes sont à combler.

ÉCONOMIE

- Le gouvernement Legault dépose un vaste projet de loi pour relancer l'économie à la suite de la crise du coronavirus. Il veut accélérer l'octroi de 202 contrats publics, dont 90 en santé, 39 en éducation, 34 projets routiers et 16 en transport collectif. Ça inclut la construction de maisons des aînés, d'écoles, différents projets de tramway électrique et le prolongement des lignes bleue et jaune du métro de Montréal. L'Opposition craint un autre bar ouvert comme ce qui a été dénoncé par la commission Charbonneau sur l'industrie de la construction.

- Les attractions touristiques du Québec réclament une aide financière et un calendrier de réouverture. Les zoos, aquariums, parcs aquatiques et croisières-excursions attendent toujours le feu vert de la Santé publique pour reprendre leurs activités suspendues en raison de la pandémie. En avril dernier, le Zoo de Granby a lancé une campagne de financement pour poursuivre ses activités et nourrir les animaux.

- La Ville de Montréal annonce un nouveau report, au 1er septembre, du 2e paiement des comptes de taxes pour aider aux contribuables et commerçants affectés par la pandémie.

INTERNATIONAL

- Plus de 380 000 personnes ont succombé à la COVID-19 à travers le monde selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Italie a rouvert ses frontières, dans l'espoir d'attirer les touristes de nouveau. 90% des hôtels de Rome sont demeurés fermés.

- Dans le TOP 3 des pays les plus infectés on retrouve, les États-Unis, le Brésil et la Russie

SPORTS

- La saison de basketball dans la NBA pourrait débuter le 31 juillet pour se terminer le 12 octobre, au plus tard. Le plan sera soumis aux votes des gouverneurs et des joueurs dans les prochains jours.

- La Course de l'Armée qui devait se tenir en septembre à Ottawa est annulé.