CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mercredi 5 août

BILAN

- Le bilan de la COVID-19 en ce mardi est identique à celui de la veille. Le Québec enregistre deux nouveaux décès, dont un survenu avant le 27 juillet, pour un total de 5 685 victimes.

- 123 nouveaux cas sont rapportés, ce qui fait grimper le total depuis le début de la pandémie à 59 845 personnes infectées.

- Le nombre d'hospitalisations a diminué de trois pour un total de 169, dont 21 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de trois.

- Le Canada enregistre en moyenne 347 nouveaux cas par jour, selon une mise à jour de l'Agence de santé publique du Canada. 46 000 personnes sont testées quotidiennement en moyenne avec 1% de résultats positifs. 87 % des personnes qui ont contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie sont maintenant rétablies.

SANTÉ

- Plus de 2 % des adultes québécois auraient contracté la COVID-19, selon une étude sérologique réalisée par Héma-Québec. Ça représente environ 125 000 personnes chez les 18 et 69 ans. C'est environ 3 fois plus que les chiffres officiels. Héma-Québec est arrivé à cette conclusion en testant le sang de ses donneurs ces derniers mois.

- Alors que plusieurs appréhendent la rentrée scolaire, les écoles primaires du Québec ont totalisé moins de 45 cas de COVID-19 par semaine, selon La Presse, depuis leur réouverture. Environ 80% des élèves sont retournés en classe. Des études dans plusieurs pays, dont l'Australie et la France, démontrent aussi un faible taux de transmission dans les écoles primaires. Le gouvernement Legault présentera la semaine prochaine son plan en vue de la rentrée.

- Le ralentissement économique et l'isolement des individus durant la crise de la COVID-19 risquent d'avoir d'importants impacts sur la santé mentale de la population. Selon La Presse, un scénario de la firme Deloitte envisage jusqu'à 20% de plus d'ordonnances d'antidépresseurs. Les consultations auprès des professionnels en santé mentale pourraient presque tripler. Les femmes risquent d'écoper davantage puisqu'elles représentent 68% des personnes ayant perdu leurs emplois durant la crise.

- L'Agence de santé publique du Canada estime que les mesures sanitaires liées à COVID-19 seront en place pour encore la prochaine année. L’administratrice en chef de la santé publique, Dr Theresa Tam, a indiqué que la lutte à la pandémie serait une préoccupation pour encore 2 à 3 ans. Même si la course au vaccin est en cours, sa découverte ne veut pas dire que tout reviendra immédiatement à la normale. On ignore notamment son taux d’efficacité et comment il serait distribué dans la population.

ÉCONOMIE

- Les magasins Simons ont retrouvé la rentabilité au mois de juin. L'entreprise a fait savoir à ses fournisseurs et employés qu'aucune restructuration n'est envisagée, selon la Presse. Les revenus ont été plus importants qu'anticipés, malgré la fermeture des magasins durant plusieurs semaines. Simons a repoussé l'arrivée de sa marchandise d'automne pour écouler ses collections printemps-été.

OURAGAN

Plus de 58 000 foyers sont sans électricité ce matin en raison du passage des restes de l'ouragan Isaias ces dernières heures. La majorité des pannes sont concentrées dans la grande région de Québec. Le Sud du Québec a été relativement épargné avec environ 4 500 clients dans le noir en Montérégie et à Montréal. D'après Environnement Canada, il serait tombé environ 40 mm de pluie sur la Métropole.

TRANSPORTS

- Air Transat va bonifier son offre globale à compter du 1er novembre prochain. Des vols seront offerts vers plus de 40 destinations au plus fort de la saison. Les voyageurs pourront se rendre notamment dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe et au Canada.

- De son côté, Porter Airlines reporte sa date de reprise de service prévue en août au 7 octobre, en raison du maintien de la fermeture de la frontière canado-américaine.

- L'organisation Droits des voyageurs se tourne vers la Cour suprême pour que les passagers dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19 soient remboursés. Le site web de l'Office des transports du Canada indique depuis mars que les transporteurs ont le droit de remettre des crédits voyages au lieu de rembourser, une déclaration qui induit en erreur sur le droit au remboursement, selon le groupe de défense. Il avait perdu en Cour fédérale pour faire retirer cette déclaration et demande maintenant de pouvoir en faire appel devant la Cour suprême.

SPORTS

- Au hockey, les Hurricanes de la Caroline ont envoyé les Rangers en vacances en remportant un 3e match d'affilé par la marque de 4-1, hier soir. Les Rangers deviennent donc la première équipe à participer à la loterie pour repêcher l'attaquant québécois Alexis Lafrenière. Le Canadien affronte les Penguins à 20h ce soir.