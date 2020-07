CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce samedi 11 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait 4 nouveaux décès au Québec, auxquels s'ajoutent 4 autres décès survenus avant le 3 juillet, pour un total de 5620. On compte maintenant 56 407 cas de coronavirus, soit 91 de plus qu'hier. 313 personnes sont hospitalisées (-4), dont 22 aux soins intensifs (-2).

SANTÉ

- En Montérégie, la Ville de Mercier annonce que le port du masque sera obligatoire à compter du 15 juillet dans les lieux publics intérieurs. Une récente éclosion dans la région à la suite d'une fête privée est à l'origine de cette décision qui sera entérinée à la prochaine séance du conseil municipal. Une clinique de dépistage mobile est actuellement en cours pour permettre aux citoyens de se faire tester. Le port du masque est également obligatoire dans les commerces de Saint-Chrysostome en Montérégie.



- Les médecins du Québec ont effectué plus de 2,2 millions de consultations à distance durant la pandémie. Plus de 15 000 omnipraticiens et spécialistes ont eu recours à la technologie pour effectuer le suivi de leurs patients. La facture est estimée à près de 240 millions $. Plusieurs croient que la télémédecine va demeurer une pratique courante une fois la crise de la COVID-19 sera terminée.

ÉCONOMIE

- 953 000 emplois ont été créés au Canada en juin, ce qui fait redescendre le taux de chômage à 12.3% selon Statistique Canada. Il était à 13.7% en mai en raison des nombreuses compressions provoquées par la pandémie de COVID-19. Au Québec, le taux est de 10.7%, en baisse de 3 pour cent.

- DAVIDsTea ferme 124 magasins, dont 82 au Canada. Dans le cadre de son plan de relance, l'entreprise montréalaise se retire complètement du marché américain Elle s'est placée à l'abri de ses créanciers plus tôt cette semaine. DAVIDsTea veut maintenant se concentrer sur le commerce en ligne et les ventes dans les supermarchés et pharmacies.

- Les restaurants Pacini sont sur le point de se placer à l'abri de leurs créanciers selon LaPresse. L'entreprise traine une dette évaluée entre 5 et 10 million$. Le plan de restructuration inclut la fermeture de cinq établissements dans le Grand Montréal et la région de Québec. 24 restaurants devraient demeurer ouverts.

INTERNATIONAL

- Les cas de COVID-19 se multiplient aux États-Unis, avec 66 786 nouveaux cas en l'espace de 24h. La Californie, le Texas et la Floride sont les États les plus affectés par la pandémie. Le coronavirus a fait 135 953 morts chez nos voisin du Sud et 3.2 millions d'Américains ont été contaminés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- La Ligue Nationale et l'association des joueurs ont conclut une entente de principe hier soir.

Les joueurs ont voté en faveur de l’entente à près de 80%. Le nouveau protocole permettra la reprise des activités interrompues en mars en raison de la pandémie.

Toronto et Edmonton ont été choisies comme villes bulles où se tiendront les matchs à compter du premier août. Les finales de la Coupe Stanley seront présentées à Edmonton.