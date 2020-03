CORONAVIRUS - Ce qu'il faut savoir ce samedi 14 mars PM

- Sept nouveaux cas de coronavirus s'ajoutent au Québec pour un total de 24. 850 personnes sont sous investigation et 1399 analyses se sont avérées négatives.

- Le CHU Ste-Justine annonce qu'un premier enfant québécois est atteint de la COVID-19. Il est retourné à son domicile parce que son état est jugé satisfaisant. Le mineur revenait d'un voyage en Europe. Selon l'hôpital pour enfants, rien n'indique que le jeune patient ait pu en contaminer d'autres et toutes les mesures de prévention ont été prises durant sa courte hospitalisation.

- Dans son point de presse quotidien, François Legault demande à toutes les personnes de 70 ans et plus d’éviter de sortir de leur domicile, jusqu’à nouvel ordre, à moins que ce soit absolument nécessaire. Cette clientèle est la plus vulnérable aux conséquences du coronavirus.

- Toutes les visites dans les hôpitaux et centres pour personnes âgées sont interdites pour éviter les risques de contagion.

- Le premier ministre recommande aux snowbirds qui sont en Floride et aux autres Québécois à l'étranger de rentrer le plus rapidement possible au pays. Il exhorte les Québécois de ne pas voyager à l'extérieur du pays et réitère que le fédéral doit limiter l'entrée au Canada des touristes étrangers.

- Le gouvernement décrète l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Cette mesure permet d’acheter de l’équipement sans appel d’offre, de rémunérer les actes médicaux effectués à distance et d’éliminer des procédures administratives pour que infirmières retraitées reviennent au travail.

- La ministre de la Santé Danielle McCann affirme que les problèmes de temps d’attente à la ligne d’information 1877 644-4545 (qui remplace le 811) sont réglés et que le nombre de préposés sera doublé pour répondre aux questions des citoyens.

- On compte 225 cas positifs au Canada, dont 103 en Ontario.

- Québec demande aux syndicats de la fonction publique de suspendre les négociations pour le renouvellement des conventions collectives jusqu’au 2 avril.

- Loto-Québec cesse ses activités de bingo en réseau et de Kinzo. Plusieurs salles opérés par des partenaires de la société d’État ont emboîté le pas.

À titre de mesure préventive supp., @LotoQuebec informe les gestionnaires de salles de sa décision de cesser ses activités de bingo en réseau & de Kinzo dès ajd. On les invite aussi à réfléchir & à se positionner sur la nécessité de maintenir leur établissement ouvert. #COVID19 pic.twitter.com/IVCIgWZtj3 — Patrice Lavoie (@PatriceLavoie) March 14, 2020

- Plusieurs nouvelles cliniques de dépistage de la COVID-19 ouvrent leurs portes aujourd'hui à travers la province, notamment à Gatineau, Sherbrooke et Drummondville. Les gens qui veulent obtenir un rendez-vous ou qui ont des questions doivent composer le 1 877-644-4545. Québec assure que les problèmes pour obtenir la ligne seront réglés sous peu.

- Le Centre antifraude du Canada met en garde contre des arnaques liées à la COVID-19. Des gens mal intentionnés tenteraient de profiter de la désinformation et des craintes de certains consommateurs.

- Québec a émis des recommandations pour les compagnies de transport de personnes comme les taxis et Uber. Les chauffeurs sont invités à se laver les mains fréquemment et à avoir des désinfectants à base d'alcool dans leurs véhicules.

‼️COVID-19



Comme vous le savez, les chauffeurs de taxi, de Uber et d’Eva voyagent des milliers de passagers chaque jour, notamment des passagers qui arrivent de l’aéroport.



Nous avons envoyé aux compagnies et aux intermédiaires hier soir ces mesures de santé publique. pic.twitter.com/RdwOWx1iLz — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) March 14, 2020

À l'international

- La France ordonne la fermeture de tous les commerces publics non essentiels, comme les cafés, bars et discothèques, à compter de samedi soir.

- Le géant technologique Apple ferme tous ses magasins à l'extérieur de la Chine, jusqu'au 27 mars, afin de limiter la propagation du virus. Le site web demeure fonctionnel.

- L’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie de coronavirus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le vieux continent compte plus de 20 000 cas signalés, la majorité en Italie.

- L'Espagne est en état d'alerte et recense plus de 1500 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures.

- On compte plus de 145 000 cas de coronavirus à travers le monde et plus de 5000 décès liés au virus.

- Un sommet extraordinaire des dirigeants du G7 est prévu lundi par visioconférence pour coordonner les actions sanitaires et économiques face à la pandémie.

- Le président américain, Donald Trump s'est finalement soumis à un test du COVID-19. Il attend les résultats.

- L'interdiction d'entrée aux États_unis est élargie au Royaume-Uni et à l’Irlande.