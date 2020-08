CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce samedi 15 août

- Le Québec enregistre 80 nouveaux cas de COVID-19. La province compte également 1 nouveau décès, survenu plus tôt cette semaine. Cela porte le nombre de personnes infectées à 61 084 depuis le début de la pandémie et à 5 719 décès .

SANTÉ

- Au moins 114 cas de COVID-19 ont été recensés dans les écoles lors du retour en classe au printemps. De ce nombre, la moitié concernaient des membres du personnel, selon les chiffres obtenus par le Journal de Montréal. Toutefois, il n'y aurait jamais eu plus de 44 cas actifs en même temps dans le réseau scolaire public, selon le ministère de l'Éducation. À travers le monde, la plupart des élèves seront de retour physiquement en classe à l'automne.

- Le premier symptôme à apparaitre lorsqu'une personne contracte la COVID-19, c'est la fièvre. Dans l'ordre viendront ensuite la toux, les douleurs musculaires et les nausées ou la diarrhée dans les cas typiques. C'est ce que révèle une étude de l'Université de Californie du Sud, qui a analysé plus de 55 000 cas confirmés en Chine en février. Même si les symptômes du virus diffèrent d'une personne à l'autre, les auteurs espèrent que le fait de connaître cette trajectoire du virus peut encourager les gens à aller se faire tester et à s'isoler.

- Malgré tous les efforts faits ces derniers mois, les ressources du système de santé au Canada pourraient ne pas être suffisantes pour une nouvelle vague de COVID-19 cet automne. C'est ce que craint l'Agence de la santé publique du pays. On compte actuellement 121 234 cas au pays et 9 015 morts. Le gouvernement Legault, lui, assure être prêt et avoir tout le matériel nécessaire. La province aurait une capacité de faire plus de 20 000 tests par jour, autant en laboratoire que du côté des réactifs et des écouvillons.

ÉCLOSIONS

- Un deuxième centre de dépistage temporaire ouvre aujourd'hui à Québec pour faire face à l'affluence de gens venus se faire tester, à la suite d'une éclosion au Costco de Lebourgneuf. Il sera situé dans le stationnement d'ExpoCité et c'est sans rendez-vous. Au moins 9 employés sur les 450 que compte le magasin ont été déclarés positifs cette semaine.

- Ce sont maintenant 23 résidents et 3 employés du CHSLD Parphilia-Ferland, près de Joliette dans Lanaudière, qui ont été testés positifs à la COVID-19. Les trois nouveaux cas étaient des résidents symptomatiques qui avaient reçu un test négatif lors d'un premier dépistage, mais un résultat positif au deuxième test. Parallèlement, la santé publique de la région suit la situation à Saint-Gabriel-de-Brandon, où deux éclosions totalisant 28 cas sont survenues depuis le 31 juillet. Il y a une autre clinique mobile de dépistage prévue dimanche.

- L'Alberta est de nouveau aux prises avec une éclosion de COVID-19 dans une usine de transformation de viande de Cargill, à Calgary. Au moins 5 employés sont infectés sur les 400 que compte l'usine. Un dépistage massif est en cours. Plus tôt cette année, une autre usine Cargill de l'Alberta avait été le théâtre de la plus grande éclosion du pays, avec quelque 950 cas. Sur la Rive-Sud de Montréal, l'usine de Chambly a également dû fermer quelques jours en raison d'une éclosion d'une soixantaine de cas ce printemps.

FRONTIÈRE

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis pour les voyages non-essentiels est prolongée jusqu'au 21 septembre.

Nous prolongeons les mesures réciproques à la frontière canado-américaine pour encore 30 jours, jusqu'au 21 septembre 2020. Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens. — Bill Blair (@BillBlair) August 14, 2020

FÉDÉRAL

- Les demandeurs d'asile qui ont travaillé dans les CHSLD ou les hôpitaux durant la pandémie pourront obtenir leur résidence permanente au Canada. Pour être admissibles au nouveau programme fédéral, les travailleurs devront avoir fourni directement des soins aux patients, tels les préposés aux bénéficiaires ou les infirmières.Toutefois, bon nombre d'entre eux sont laissés de côté en raison de conditions imposées par Québec dans ses discussions avec le fédéral, notamment le personnel d'entretien ou les agents de sécurité.

- Une manifestation se tient d'ailleurs cet avant-midi devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau, à Montréal, pour la régularisation des statuts des demandeurs d'asiles. Le groupe Debout dans la Dignité campe depuis six jours devant le bureau du premier ministre pour obtenir gain de cause, déplorant que ce ne soient pas tous les travailleurs qui ont aidé qui sont éligibles. Québec solidaire appuie leurs demandes.

TECHNOLOGIE

- Ce n'est pas demain la veille qu'une application de notification de contact de la COVID-19 verra le jour au Québec. L'opposition n'a pas été rassurée par les nombreux témoignages d'experts entendus durant les trois jours de commissions parlementaires, qui prenaient fin aujourd'hui, et croit que le gouvernement doit abandonner l'idée. Selon TVA Nouvelles, le premier ministre François Legault lui-même hésiterait énormément à donner son appui, contrairement à ses ministres.

RELIGION

- La basilique Notre-Dame de Montréal demande une aide publique d'urgence pour faire face à un lourd déficit causé par la crise de la COVID-19. Selon la directrice de l'église historique du Vieux-Montréal, Claudia Morissette, le bâtiment qui approche les 200 ans nécessite des travaux prioritaires. La facture est estimée à 30 millions $.

INTERNATIONAL

- On dénombre plus de 765 000 décès liés à la COVID-19 et plus de 21 millions de personnes infectées à travers le monde depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Claude Julien devait avoir un large sourire en regardant sa troupe en action à distance, hier après-midi. En l'absence de son entraîneur-chef, le Canadien de Montréal a été presque parfait face aux Flyers de Philadelphie avec une victoire de 5-0. Tomas Tatar a donné les devants aux siens avec un premier but après une minute de jeu. La série est égale 1-1. Le match 3 est présenté demain. À lire sur RDS!

- La LHJMQ reprendra sa saison le 1er octobre. Elle comptera 60 parties et se fera à huit-clos.

- Le cycliste Québécois Hugo Houle a été testé positif à la COVID-19. Il ne pourra donc pas prendre le départ du Tour de Lombardie comme prévu samedi.