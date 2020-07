CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce samedi 18 juillet

BILAN

- 158 nouveaux cas de COVID-19 sont rapportés au Québec pour un total de 57 300 Québécois infectés.

- 2 nouveaux décès sont enregistrés, auxquels s'ajoutent 5 décès survenus avant le 10 juillet pour un total de 5654 morts depuis le début de la pandémie.

- 248 personnes sont hospitalisées (-12), dont 15 aux soins intensifs (-1).

- Les prélèvements réalisés le 16 juillet s'élèvent à 15 258.

SANTÉ

- C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés de la province. Les enfants âgés de moins de 12 ans et les personnes qui ont certaines conditions médicales sont exemptés. Les propriétaires de commerces et autres lieux publics fermés seront chargés de veiller au respect de la nouvelle réglementation. Les récalcitrants seront passibles d'amendes allant de 400 à 6000 dollars.

- Les chirurgies reprennent de plus belle dans les hôpitaux de la province. Selon la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le niveau d'activité a repris à 66% en juillet bien au-delà de ce qui avait été établi initialement. La FMSQ ajoute que les chirurgiens mettent les bouchées doubles avant une possible deuxième vague de la Covid-19 à l'automne.

- À Mirabel dans les Laurentides des cas de Covid 19 chez des participants d'un tournoi de hockey de terrain inquiètent les autorités de la Santé publique. Des tests ont permis de découvrir que 5 personnes auraient été infectées lors de l'événement selon La Presse.

L'organisme demande à toutes les personnes qui étaient présentes d'aller passer un test de dépistage. Le tournoi a eu lieu le 11 juillet dernier au Complexe HBLL de Mirabel.

VACCIN

- Le gouvernement fédéral commande plus de 75 millions de seringues, de tampons d'alcool et de bandages pour être prêt à inoculer les Canadiens dès qu'un vaccin contre la COVID-19 sera prêt.

Selon La Presse Canadienne, le gouvernement entend stocker suffisamment d'équipements pour pouvoir administrer au moins deux doses à chaque Canadien lorsque la formule deviendra disponible.

SPORTS

- La LHJMQ a présenté son plan de relance pour la prochaine saison qui s'amorcerait le 1er octobre.

- Le défenseur Caleb Jones des Oilers d'Edmonton a été testé positif à la COVID-19 avant le camp d'entraînement. Jones dit qu'il a reçu un résultat positif à son retour à Edmonton. Il était asymptomatique.

- L'association des joueurs de la NFL demande à ce que les joueurs soient testés quotidiennement. C'est un des points qui est en suspens dans les discussions avec les dirigeants de la ligue nationale de football.

INTERNATIONAL

- Pour une troisième journée consécutive les États-Unis ont enregistré un record de nouveaux cas de COVID-19 avec plus de 70 000 personnes contaminées en 24 h. La Floride, la Californie et le Texas sont les états les plus affligés par cette pandémie.

3.6 millions d'Américains ont été infectés par le coronavirus jusqu'à maintenant et près de 140,000 en sont décédés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.