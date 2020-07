CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce samedi 25 juillet

BILAN

-Le Québec enregistre 171 nouveaux cas depuis hier, pour un total de 58 414.

- Le coronavirus a également fait 3 décès supplémentaires, pour s'établir à 5666 morts.

- 206 personnes sont hospitalisées (-14), dont 12 aux soins intensifs (-2).

- Le nombre de prélèvements s'élève à 16,716 portant le total à 1,134,764 en date du 23 juillet.

SANTÉ

- Les autorités de la santé publique du Canada demandent aux jeunes d'arrêter de propager le coronavirus. Le Dr Howard Njoo, l'administrateur en chef adjoint, a lancé cet avertissement en ce début du week-end en raison de l'inquiétante tendance à la hausse des infections chez les 20 à 39 ans. Ce groupe d'âge représente les taux les plus élevés des cas de COVID-19 au cours des deux dernières semaines.

- Certaines régions du Canada connaissent une augmentation de cas de COVID-19, amenant les scientifiques à se demander si ces endroits devraient se confiner de nouveau pour éviter de nouvelles éclosions selon la Presse Canadienne.

Le nombre de nouveaux cas a triplé en Colombie-Britannique au cours des deux dernières semaines et une récente augmentation a troublé les autorités en Alberta. Au Québec, le nombre de cas actifs a surpassé jeudi le seuil des 2000 pour la première fois depuis le 26 juin.

- À Montréal, un bar de danseurs nus a fermé ses portes après que plusieurs cas de Covid-19 aient été rapportés. Le propriétaire du Stock Bar indique que la fermeture est préventive et qu'il s'agit du seul moyen de protéger le personnel et la clientèle. L'établissement qui avait ouvert ses portes le 27 juin dernier sera à nouveau fermé pour 14 jours.

ÉCONOMIE

- Cette année, jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral a perdu près de 440 millions $ en productivité en raison de la Covid-19. Selon un rapport du directeur parlementaire du budget, une grosse partie de cette somme est attribuable aux employés de l'Agence du revenu du Canada. Les fonctionnaires sont restés à la maison deux mois et demi en congés payés.

Ça représente une belle somme de 311 millions de dollars.

- La Ronde de Montréal rouvre certains manèges à compter d'aujourd'hui. Un mode avant première est réservé aux membres et aux détenteurs d'un Passeport saison pour aujourd'hui et demain et le 31 juillet prochain ainsi que le weekend du premier et 2 aoùt.



SPORTS

- Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif devient le premier joueur de la NFL à prendre la décision de ne pas jouer cette saison en raison de la Covid 19. Duvernay-Tardif, 29 ans, a publié le message sur son compte Twitter, hier soir, une décision qui a été selon lui, très difficile.

L'athlète et diplômé en médecine dit vouloir prioriser sa santé et ne pas devenir un vecteur de contagion dans la communauté.



INTERNATIONAL

- Les États-Unis enrgistrent pour une troisième journée consécutive plus de 70,000 cas de contamination à la COVID-19. Selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins 4,114,817 personnes ont contracté le virus. Plus de 145,000 en sont décédés.

- Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé samedi être guéri de la COVID-19. Il dit avoir reçu un test négatif au coronavirus, une guérison qu'il attribue à son traitement à l'hydroxychloroquine.