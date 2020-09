CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce samedi 5 septembre

SANTÉ

- 46 écoles du Québec recensent des cas de COVID-19 depuis la rentrée. L'Institut d'enseignement de Sept-Îles a été retiré de la liste du gouvernement vendredi soir. Québec assure que la situation est sous contrôle puisqu'il s'agit de cas uniques et non d'éclosions. La liste sera bonifiée à compter de mardi prochain.

- La deuxième vague de COVID-19 pourrait frapper particulièrement fort dans les régions du pays peu touchées au printemps dernier. Le pic pourrait être jusqu'à 100 fois plus élevé, selon le pire scénario de la santé publique du Canada. L'Agence estime qu'il faut tenir compte de cette possibilité pour bien se préparer à une recrudescence des cas. Une forte éclosion de grippe saisonnière en même temps qu'un pic de la COVID pourrait être difficile à gérer.

RASSEMBLEMENTS

- Malgré les appels à la prudence du gouvernement, une centaine de jeunes se sont rassemblées au parc Père-Marquette de Montréal, vendredi soir. Des patrouilleurs de la police de Montréal ont effectué des rondes, mais aucun constat d'infraction n'a été remis. Les jeunes se sont dispersés d'eux-mêmes vers 23h30.

- Une manifestation humoristique pour «sauver le karaoké» est prévue dimanche après-midi à Montréal. Une centaine de personnes ont indiqué qu'elles y participeraient. La santé publique envisage d'interdire les soirées karaoké, à la suite d'une éclosion de cas à Québec liée à un événement de la sorte.

ÉCONOMIE

- Les boutiques de vêtements pour hommes Ernest se placent à l'abri de leurs créanciers. L'annonce de la restructuration sera faite la semaine prochaine, selon TVA. La crise de la COVID aurait porté un dur coup à l'entreprise qui emploie plus de 230 personnes au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. On ne sait pas si des magasins devront être fermés. Ernest s'ajoute à une longue liste d'entreprises en difficulté, dont Aldo, Sail et Reitmans.

INTERNATIONAL

- Plus de 26,6 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus à travers le monde depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins. Les États-Unis comptent plus de 6,2 millions de cas. Le Brésil et l'Inde ont dépassé le cap des 4 millions de personnes infectées.

- République Dominicaine: à compter du 15 septembre, les voyageurs n'auront plus à montrer un résultat de test négatif à la COVID-19 pour entrer au pays. Le gouvernement veut relancer l'industrie touristique et offrira un plan d'assistance voyage temporaire gratuit, jusqu'en décembre 2020. Les coûts pour les tests de dépistage et le séjour prolongé pourraient être défrayés pour les touristes logeant dans un hôtel.

- La COVID-19 influence les demandes de réservation sur la populaire plateforme AirBNB. 30% des réservations, aux États-Unis durant le long week-end du Labour day, sont dans des régions éloignées plutôt que dans des grands centres, soit le double de l'an dernier.