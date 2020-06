CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce samedi 6 juin

On déplore 35 nouveaux décès liés à la COVID-19 au Québec pour un total de 4970 morts. 52 624​ cas sont confirmés à travers la province (+226). 981 personnes sont hospitalisées (-49), dont 129 aux soins intensifs (-2).

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/7n6OUP2pDX — Santé Québec (@sante_qc) June 6, 2020

DÉCONFINEMENT

- Les activités reprennent à l'Autodrome de Granby. Une quarantaine de voitures ont participé à des tours de pratique, vendredi soir, sans spectateur dans les gradins. Les équipes étaient réduites et tout le monde portait un couvre-visage.

- Le parc national de la Mauricie rouvre partiellement pour la première fois depuis le début du confinement.

ÉDUCATION

- Les gestionnaires du réseau de l'éducation en ont ras-le-bol des « annonces surprises » et l'ont fait savoir au ministre Jean-François Roberge. Les directions d'école se sont adressées au ministre de l'Éducation après l'annonce des camps pédagogiques pour les élèves vulnérables, selon le Devoir. À bout de ressources, ils ont atteint «le seuil de désobéissance» et pourraient s'opposer aux prochaines directives, selon l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires.

SANTÉ

- Ce sont finalement plus de 91 000 personnes qui se sont inscrites pour suivre la formation accélérée afin de devenir préposé aux bénéficiaires en CHSLD. Québec vise à en former 10 000 d'ici l'automne prochain. Les candidats retenus devront travailler à temps plein durant au moins un an pour conserver leur bourse d'études de 9210$.

INTERNATIONAL

- 6,7 millions de personnes ont contracté la COVID-19 et plus de 395 000 en sont décédés, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) tient son repêchage sur internet cette fin de semaine.

- Les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu en 2021 ou seront annulés.