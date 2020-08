CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce samedi 8 août

BILAN

- Après une légère baisse, le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus augmente à nouveau au Québec. On dénombre 126 nouvelles personnes infectées ce qui porte le nombre total de personnes atteintes de la Covid-19 à 60 367.

- Cinq nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan pour un total de 5 692.

- Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 3 par rapport à la veille, pour un total de 155. Parmi celles-ci, 23 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 4. Les prélèvements réalisés le 6 août s'élèvent à 17 973, pour un total de 1 342 393.

IMMIGRATION

- Des Québécois impatients d'être réunis avec leurs proches à l'étranger vont manifester à 16h00 cet après-midi devant les bureaux d'immigration Canada à Montréal. Ils dénoncent les délais qui s'éternisent dans le traitement des demandes de parrainage familial.

SPORTS

- Le Canadien de Montréal a remporté hier soir le quatrième match de sa série de qualification face aux Penguins de Pittsburgh. Carey Price a blanchi les Penguins 2-0 pour propulser le Canadien en séries éliminatoires. À lire sur RDS.

INTERNATIONAL

- L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues la région du monde la plus touchée en nombre de morts par le nouveau coronavirus. Selon Radio-Canada, on dénombre dans cette région 213 120 décès comparativement à l'Europe, qui en comptabilise 212 660.

- Selon le Journal de Montréal, de nombreux pays doivent se reconfiner à la suite d'une recrudescence de cas de coronavirus. Onze états américains dont la Californie ont dû refermer les bars et les espaces intérieurs de loisirs comme les restaurants et les salles de cinéma.

2e VAGUE DE COVID-19

- Selon un sondage du Globe and Mail publié mardi, 7 Canadiens sur 10 disent être favorables à retourner en confinement s’il y avait une recrudescence de cas de COVID-19.