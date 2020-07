CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce vendredi 10 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait 3 nouveaux décès au Québec, dont 1 avant le 2 juillet, pour un total de 5612. On compte maintenant 56 316 cas de coronavirus, soit 100 de plus qu'hier. 317 personnes sont hospitalisées (+9), dont 24 aux soins intensifs (-3).

SANTÉ

- Les médecins du Québec ont effectué plus de 2,2 millions de consultations à distance durant la pandémie. Plus de 15 000 omnipraticiens et spécialistes ont eu recours à la technologie pour effectuer le suivi de leurs patients. La facture est estimée à près de 240 millions $. Plusieurs croient que la télémédecine va demeurer une pratique courante une fois la crise de la COVID-19 sera terminée.

- À compter d'aujourd'hui, le port du masque est obligatoire dans les commerces de Saint-Chrysostome en Montérégie.

ÉCONOMIE

- 953 000 emplois ont été créés au Canada en juin, ce qui fait redescendre le taux de chômage à 12.3% selon Statistique Canada. Il était à 13.7% en mai en raison des nombreuses compressions provoquées par la pandémie de COVID-19. Au Québec, le taux est de 10.7%, en baisse de 3 pour cent.

Source : Statistique Canada

- DAVIDsTea ferme 124 magasins, dont 82 au Canada. Dans le cadre de son plan de relance, l'entreprise montréalaise se retire complètement du marché américain Elle s'est placée à l'abri de ses créanciers plus tôt cette semaine. DAVIDsTea veut maintenant se concentrer sur le commerce en ligne et les ventes dans les supermarchés et pharmacies.

- Les restaurants Pacini sont sur le point de se placer à l'abri de leurs créanciers selon LaPresse. L'entreprise traine une dette évaluée entre 5 et 10 million$. Le plan de restructuration inclut la fermeture de cinq établissements dans le Grand Montréal et la région de Québec. 24 restaurants devraient demeurer ouverts.

INTERNATIONAL

- Les cas de COVID-19 se multiplient aux États-Unis, avec 60 000 nouveaux cas en l'espace de 24h. La Californie, le Texas et la Floride sont les États les plus affectés par la pandémie. Le coronavirus a fait 133 000 morts chez nos voisin du Sud et 3.1 millions d'Américains ont été contaminés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Les joueurs des Raptors de Toronto sont arrivés dans la bulle de la NBA en Floride pour amorcer leur entraînement dans les installations de Disney à Orlando.

- La tenue du Grand Prix du Canada à Montréal cet automne n'a toujours pas été confirmée par les organisateurs de la F1.