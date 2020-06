CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce vendredi 12 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 43 nouveaux décès au Québec, pour un total de 5148. De ce nombre, 21 sont survenus dans les 24 dernières heures et 22 décès avant le 4 juin. On compte maintenant 53 666 cas de coronavirus, soit 181 de plus qu'hier. 840 personnes sont hospitalisées, une diminution de 31. 107 patients se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 7.

CHSLD

- Ottawa prolonge la mission des militaires dans les CHSLD du Québec jusqu'au 26 juin. Justin Trudeau affirme poursuivre ses discussions avec Québec pour élaborer un plan d'aide jusqu'à la mi-septembre, tel que demandé par le gouvernement Legault. Le premier ministre indique que les effectifs de la Croix-Rouge pourraient prendre la relève des soldats.

SANTÉ

- Ottawa accentue les mesures de sécurité pour les voyageurs. En plus du masque, la prise de température sera dorénavant obligatoire avant de monter à bord d'un avion pour tous les passagers et employés à destination des aéroports canadiens. La mesure s'appliquera également aux vols domestiques. Ceux qui font de la fièvre ne pourront pas s'envoler.

- Un préposé aux bénéficiaires de l'Hôpital Jean-Talon à Montréal serait décédé de la COVID-19 selon le syndicat CSN. Il s'agirait du deuxième travailleur du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal à succomber à la pandémie. Une minute de silence aura lieu à midi devant l'hôpital pour lui rendre hommage.

- La Santé publique du Québec n'a pas l'intention de nous enfermer à nouveau à la maison advenant une nouvelle vague de coronarivus. Le confinement serait localisé en cas de nouvelles éclosions. Les rassemblements importants comme les évènements sportifs seraient toutefois interdits. Les CHSLD aussi seront prêts à affronter cette nouvelle vague.

- Des médecins craignent que le Québec soit frappé par une pénurie de chirurgiens. Une lettre à ce sujet a été acheminée au gouvernement au début du mois, selon La Presse. Le nombre de postes en résidence en chirurgies spécialisées ne cessent de diminuer depuis 6 ans parce que Québec favorise la médecine familiale. Deux hôpitaux ont été forcés de recruter des chirurgiens cardiaques à l'étranger faute de candidats québécois disponibles. 20% des chirurgiens du Québec sont âgés de 60 ans et plus.

- Les syndicats du milieu de la construction veulent être plus impliqués dans les enquêtes de la Santé publique et des patrons sur des cas de coronavirus selon La Presse. La semaine dernière, un grutier a été mis en quarantaine après avoir travaillé sur cinq chantiers différents, dont celui du REM. Il a finalement été déclaré négatif à la COVID-19, mais son cas a suscité beaucoup d'inquiétudes au point où il a reçu des menaces d'autres travailleurs, selon la FTQ-Construction.

- Des omnipraticiens peuvent facturer un forfait COVID-19 de 186$ l'heure dans les CHSLD du Grand Montréal pour des gestes médicaux même lorsqu'il n'y a aucun patient atteint, selon le Journal de Montréal. Pratiquement tous les centres pour personnes âgées du Grand Montréal sont admissibles au programme. La liste des établissements devrait être revue en juillet.

POLITIQUE

- La session parlementaire à Québec s'est terminée en queue de poisson, sans consensus sur le projet de loi 61 sur la relance accélérée de l'économie. Ça veut donc dire que le gouvernement Legault n'aura pas de nouveaux pouvoirs dès cet été pour réaliser plus rapidement des projets d'infrastructures. Les partis d'opposition ont continuer de tourner le dos à la CAQ, même si elle avait déposé plusieurs amendements. L'adoption du projet de loi est donc remis à l'automne puisque les travaux sont ajournés jusqu'au 15 septembre.

- Plus tôt aujourd'hui, François Legault a envoyé un message aux Québécois sur les réseaux sociaux pour appuyer son projet de loi 61 afin d'accélérer plus de 200 chantiers publics avec la pandémie.