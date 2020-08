CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce vendredi 14 août

BILAN

- Le Québec enregistre 87 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures, un retour sous la barre des 100 cas quotidiens. La province compte également 3 nouveaux décès, mais ils sont tous survenus entre le 7 et le 12 août. Ça porte le nombre de personnes infectées à 61 004 depuis le début de la pandémie et à 5 718 décès.

- 151 personnes sont toujours hospitalisées, 2 de plus que la veille, dont 25 aux soins intensifs, également une augmentation de 2.

- Plus de 18 000 prélèvements ont été réalisés mercredi.

FRONTIÈRE

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis pour les voyages non-essentiels est prolongée jusqu'au 21 septembre.

Nous prolongeons les mesures réciproques à la frontière canado-américaine pour encore 30 jours, jusqu'au 21 septembre 2020. Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens. — Bill Blair (@BillBlair) August 14, 2020

FÉDÉRAL

- Les demandeurs d'asile qui ont travaillé dans les CHSLD ou les hôpitaux durant la pandémie pourront obtenir leur résidence permanente au Canada. Pour être admissibles au nouveau programme fédéral, les travailleurs devront avoir fourni directement des soins aux patients, tels les préposés aux bénéficiaires ou les infirmières. Ceux qui ont travaillé dans des résidences privées ou qui ont effectué des soins à domicile sont aussi concernés. Toutefois, bon nombre d'entre eux sont laissés de côté en raison de conditions imposées par Québec dans ses discussions avec le fédéral, notamment le personnel d'entretien ou les agents de sécurité. Le premier ministre François Legault s'est dit content de la collaboration.

- La menace du Bloc Québécois de renverser le gouvernement Trudeau force Élections Canada à se préparer en cas d'élections à l'automne. Un groupe de travail a été mis sur pied pour étudier les façons de tenir un scrutin fédéral en temps de pandémie, selon la Presse. Le service de vote par la poste pourrait être bonifié, mais le vote par internet demeure exclu pour des raisons de sécurité.

- Les contribuables ont intérêt à vérifier régulièrement leur compte sur le site web de l'Agence du revenu du Canada. C'est le seul moyen de garantir qu'aucun pirate n'a encaissé frauduleusement la Prestation canadienne d'urgence. Le Bloc Québécois déplore qu'aucun système d'alerte ne soit en place en cas de modification au dossier personnel. Ottawa refuse de préciser combien de contribuables ont été fraudés depuis la mise en place de la PCU.

SANTÉ

- Un commerçant pourrait vous refuser l'accès à son magasin si votre jeune enfant ne porte pas de masque. C'est arrivé à quelques mères de Montréal, dont l'une avait un petit garçon d'à peine 2 ans. Les commerçants ont le droit d'être encore plus sévères que la loi. À compter du 24 août, le masque sera obligatoire pour les 10 ans et plus dans les lieux publics fermés.

Le premier ministre François Legault a déploré cette situation en mêlée de presse ce matin à Chibougamau. Il indique avoir mis beaucoup d'argent dans la publicité pour faire passer ce message et en ajoutera si nécessaire.

« C'est inacceptable ce qui est arrivé. On demande aux enfants de 2 ans et moins de ne pas porter de masque, les spécialistes nous disent qu'il y a un danger s'ils portent un masque. On va continuer à faire de la publicité et expliquer aux commerçants que les enfants n'ont pas d'obligation. » - François Legault

- De futurs préposés aux bénéficiaires de Montréal affirment n'avoir jamais reçu la bourse promise par le gouvernement Legault pour leur formation. Certains doivent emprunter de l'argent à des parents et amis pour joindre les deux bouts. Québec promettait une bourse de 9 200$ pour la formation accélérée d'employés pour aider les CHSLD pendant la pandémie. Le CIUSSS du Centre-Sud affirme qu'il manque d'information dans certains dossiers pour régler les paiements.

Le premier ministre François Legault a également réagi à ce dossier ce matin.

« Il y a des personnes qui ont quitté leur emploi, qui ont fait une réorientation de carrière, si c'est vrai, c'est totalement inacceptable, je suis même très choqué de ça. J'ai demandé aux gens autour de moi de s'assurer que ce soit réglé très rapidement. » - François Legault

- Ce sont maintenant 23 résidents et 3 employés du CHSLD Parphilia-Ferland, près de Joliette dans Lanaudière, qui ont été testés positifs à la COVID-19. Les trois nouveaux cas étaient des résidents symptomatiques qui avaient reçu un test négatif lors d'un premier dépistage, mais un résultat positif au deuxième test. Parallèlement, la santé publique de la région suit la situation à Saint-Gabriel-de-Brandon, où deux éclosions totalisant 28 cas sont survenues depuis le 31 juillet. Il y a une clinique mobile de dépistage aujourd'hui et une autre dimanche.

- Malgré tous les efforts faits ces derniers mois, les ressources du système de santé au Canada pourraient ne pas être suffisantes pour une nouvelle vague de COVID-19 cet automne. C'est ce que craint l'Agence de la santé publique du pays. On compte actuellement 121 234 cas au pays et 9 015 morts. Le gouvernement Legault, lui, assure être prêt et avoir tout le matériel nécessaire. La province aurait une capacité de faire plus de 20 000 tests, autant en laboratoire que du côté des réactifs et des écouvillons.

VACCINATION

- La pandémie de COVID-19 pourrait pousser plus de parents à faire vacciner leurs enfants contre la grippe saisonnière. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'Université de la Colombie-Britannique qui a sondé 3000 familles dans plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis. 54% des répondants prévoyaient de faire vacciner leurs enfants, soit 16% de plus que l'an dernier.

TECHNOLOGIE

- Ce n'est pas demain la veille qu'une application de notification de contact de la COVID-19 verra le jour au Québec. L'opposition n'a pas été rassurée par les nombreux témoignages d'experts entendus durant les trois jours de commissions parlementaires, qui prenaient fin aujourd'hui, et croit que le gouvernement doit abandonner l'idée.

RELIGION

- La basilique Notre-Dame de Montréal demande une aide publique d'urgence pour faire face à un lourd déficit causé par la crise de la COVID-19. Selon la directrice de l'église historique du Vieux-Montréal, Claudia Morissette, le bâtiment qui approche les 200 ans nécessite des travaux prioritaires. La facture est estimée à 30 millions $.

INTERNATIONAL

- On dénombre plus de 760 000 décès liés à la COVID-19 à travers le monde, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Espagne enregistre 3000 nouveaux cas en 24h. Le pays ordonne une série de mesures sanitaires, dont la fermeture des discothèques.

SPORTS

- L'entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien, retourne à Montréal. L'équipe précise qu'il doit se reposer à la suite de l'installation d'une endoprothèse dans une artère coronaire.

- Les Canadiens disputent le deuxième match de leur série face aux Flyers, avec Kirk Muller aux commandes. À lire sur RDS!

- La LHJMQ reprendra sa saison le 1er octobre. Elle comptera 60 parties et se fera à huit-clos.