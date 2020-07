CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce vendredi 17 juillet

BILAN

- 141 nouveaux cas de COVID-19 sont rapportés au Québec pour un total 57 142 personnes infectées. Le nombre d'hospitalisations a diminué de 17 pour atteindre 260. 16 patients sont aux soins intensifs (-4) On dénombre 5 647 décès (+1)

Tableau synthèse de l'évolution des données Date Nouveaux cas confirmés Nouveaux décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés 10 juillet 91 4 313 (-4) 22 (-2) 10 753 11 juillet 114 3 306 (-7) 20 (-2) 8 535 12 juillet 100 1 305 (-1) 21 (+1) 9 072 13 juillet 109 5 295 (-10) 21 9 952 14 juillet 129 1 285 (-10) 20 (-1) 12 887 15 juillet 142 9 277 (-8) 20 14 952 16 juillet 141 1 260 (-17) 16 (-4) ND

CHSLD

- La résidence Herron de Dorval aurait négligé la santé de ses patients bien avant l'éclatement de la COVID-19. C'est ce qu'allègue une nouvelle poursuite de près de 300 000$ déposée par la famille de René Legault. Selon LaPresse, le bénéficiaire aurait été sous-alimenté pendant son séjour à la résidence en 2019. Il devait parfois ramasser les restes de tables sur les cabarets pour manger à sa faim. La résidence fait l'objet d'une enquête criminelle pour la mort de 51 patients pendant le pic de la pandémie, le printemps dernier.

MASQUE

- C'est demain, samedi le 18 juillet, qu'entrera en vigueur le nouveau règlement pour le port obligatoire du masque dans les endroits fermés au Québec.

- Le CISSS de la Montérégie-Ouest tente de récupérer 200 000$ pour 30 000 masques qui n'ont jamais été livrés par l'entreprise Bigarade de Montréal rapporte LaPresse ce matin. L'entreprise fondée par Geneviève Allard Lorange en 2015 serait maintenant en restructuration.

ÉCONOMIE

- Les bars du Québec vont demeurer ouverts du moins pour l'instant. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui François Legault lors de son passage sur la Côte Nord. Le Premier ministre affirme que ce ne sont pas les rassemblements dans les bars qui sont la principale source de contamination de la Covid-19 mais plutôt les partys privés dans les résidences.

- Le ministre des finances Bill Morneau a annoncé aujourd'hui qu'un plus grand nombre d'entreprises pourra profiter de la subvention salariale d'ugence canadienne. Ottawa élimine un critère qui était largement critiqué, soit celui d'avoir subit des pertes de revenus d'au moins 30%. En plus d'abolir ce critère, une nouvelle subvention sera disponible pour les entreprises qui ont encaissé des pertes de plus de 50%. De son côté, la subvention salariale d'urgence, la PCU, est prolongée jusqu'en décembre.

- La chaîne de cinémas Cineplex procède à la mise à pied de plus de 130 travailleurs en raison des conséquences liées à la pandémie de COVID-19. Les mises à pied sont effectuées au Canada et aux États-Unis.

- Hydro-Québec ne coupe plus le courant à ses mauvais payeurs. La Société d'État a décidé de prolonger son moratoire sur les débranchements en raison de la pandémie de COVID-19. L'an dernier, Hydro a coupé le service à près de 50 000 clients en défaut de paiement. Le montant total des mauvaises créances frôlait les 98 M$.

Les ARTS

- Une autre institution subit les contre coups de la pandémie. L'école de théatre Impro Montréal situé sur le boulevard St-Laurent ferme définitivement ses portes. Dans un long message diffusé sur son site web les dirigeants affirment qu'ils n'ont pas réussit à limiter l'impact de la pandémie.



INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont enregistré 68 000 nouveaux cas de COVID-19 en 24h, un nouveau record. La Floride, la Californie et le Texas sont les États les plus affligés par cette pandémie. 3.6 millions d'Américains ont été infectés par le coronavirus jusqu'à maintenant et plus de 138 900 en sont décédés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak a été placé en quarantaine après avoir été en contact avec un individu qui a eu la COVID-19. Selon le Journal de Montréal, l'agent du joueur assure que son client a reçu un diagnostic négatif.