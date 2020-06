CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce vendredi 19 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fauché la vie de 5 Québécois de plus dans les 24 dernières heures. Il faut ajouter 30 décès supplémentaires survenus depuis le 11 juin pour un total de 5 375 morts. On compte désormais 54 550 cas confirmés de COVID-19 (+167).

SANTÉ

- Les patients qui se présentent à l'urgence pourront dorénavant être testés pour la COVID-19. Il ne sera pas obligatoire pour les patients asymptomatiques. Cette nouvelle directive du ministère de la Santé a été envoyée aux dirigeants des établissements de santé aujourd'hui. L'objectif est d'augmenter le nombre de tests au sein de la population. Il ne sera pas nécessaire de connaître le résultat avant l'hospitalisation d'un patient. Les personnes qui doivent se faire opérer doivent être dépistés.

- Les personnes du groupe sanguin O seraient moins à risque de développer des complications s'ils contractent la COVID-19 selon une nouvelle étude allemande. Les risques sont par contre accrus pour ceux du groupe A. Notre code génétique jouerait donc un rôle dans la capacité de notre corps à combattre le virus.SANTÉ

- Le quart des Québécois infectés par la COVID-19 sont des employés du personnel de la santé, soit 13 655 personnes. C'est nettement plus qu'en Ontario où 16.6% des cas affectent le personnel médical, alors qu'en Colombie-Britannique le taux est de 15.9%. On déplore 9 morts parmi le personnel médical au Québec.

- Une première résidence pour retraités du Bas-Saint-Laurent est frappée par l'éclosion de cas de COVID-19. Deux employés de la résidence du Havre de l'Estuaire ont été testés positifs. Les deux personnes étaient asymptomatiques et ont été rapidement retirés de leur milieu de travail. Le directeur de la Santé publique au Bas-Saint-Laurent affirme que la situation est sous contrôle.

ÉCONOMIE

- Le déficit atteindra près de 15 milliards de dollars cette année au Québec en raison de la pandémie. Le ministre des Finances, Éric Girard s'attend à ce que l'économie québécoise retrouve sa vigueur d'ici la fin de 2021 et il espère un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans.

- Les centres commerciaux du Grand Montréal et de la MRC de Joliette rouvrent leurs portes aujourd'hui. Ils sont fermés depuis le 22 mars dernier. Des mesures ont été mises en place pour protéger la santé des clients et des employés. Les aires de restaurations rouvriront seulement lundi prochain, le 22 juin.

INTERNATIONAL

- Le cap des 8.5 millions de personnes infectées à travers le monde est franchi. On déplore plus de 454 000 décès. Les États-Unis demeure le pays le plus infecté avec 2,1 millions de cas confirmés.

SPORTS

- La vedette des Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews, a été testé positif à la COVID-19. À lire sur RDS

- Ottawa accepte que les joueurs de la LNH qui entrent au Canada se place en quarantaine en groupes. Cette mesure permet donc à la ligue de contourner la quarantaine de 14 jours imposée à tous ceux qui reviennent au pays.

- Le gouvernement fédéral a signé un décret autorisant la présentation des matchs de hockey de la LNH dans trois villes canadiennes et Montréal n'en fait pas partie. À lire sur RDS !