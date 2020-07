CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce vendredi 24 juillet

BILAN

-Le Québec enregistre 163 nouveaux cas depuis hier, pour un total de 58 243. C'est une augmentation comparativement aux deux dernières journées.

- Le coronavirus a également fait 1 décès supplémentaire, pour s'établir à 5663 morts.

- 220 personnes sont hospitalisées (-1), dont 12 aux soins intensifs (-2).

- L'Ontario est la 2e province la plus affectée par la pandémie avec 38 210 cas confirmés.

SANTÉ

- Les jeunes Québécois sont surreprésentés dans les nouveaux cas de COVID-19 au Québec. Par exemple, ils représentent près du tiers des 46 cas détectés en Montérégie hier. De ce nombre, près d'une personne sur 3 l'a attrapée en fréquentant des bars ou des partys privés. Au plus fort de la pandémie, les 20 à 29 ans représentaient seulement 15% des cas diagnostiqués.

- Une étude allemande relayée par le Daily Mail démontre que le coronavirus est capable de parcourir plus de 8 mètres (26 pieds) dans un environnement froid, avec de l'air en mouvement. Les tests ont été menés dans un abattoir de l'Allemagne où 1500 travailleurs ont été infectés. Les scientifiques constatent que le virus survit plus longtemps lorsqu'il n'est pas exposé à la lumière du soleil, que l'air est froid et humide.

ÉCONOMIE

- Air Transat modifie sa politique concernant les vols annulés en raison de la pandémie et offrira désormais des crédits voyage sans date d'expiration et transférables d'un client à un autre. Le transporteur aérien a repris ses opérations hier soir après 112 jours d'inactivité.

INTERNATIONAL

- Une fillette de seulement 3 ans est devenue la plus jeune victime de la pandémie de COVID-19 en Belgique. Les autorités sanitaires belges précisent que l'enfant présentait plusieurs autres problèmes de santé. On dénombre près de 65 000 cas confirmés en Belgique.

- Le président américain, Donald Trump annule la convention républicaine qui devait se tenir à Jacksonville en Floride à la fin du mois d'août. La Floride est un des états les plus touchés par la pandémie actuellement.

- Le seuil des 4 millions de cas est franchi aux États-Unis selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le président du Brésil, Jair Bolsonaro est toujours infecté par le coronavirus ce qui ne l'empêche pas de vaquer à ses occupations quotidiennes. L'homme de 65 ans a été photographié hier alors qu'il se promenait en moto, sans masque. La photo a été largement diffusée par les médias brésiliens et internationaux.