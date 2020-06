CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce vendredi 26 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 6 nouvelles victimes au Québec, pour un total de 5 448 morts. On compte maintenant 55 079 cas confirmés (+142).

- La publication des bilans quotidiens de la COVID-19 reprendra lundi. Le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce sur Twitter cet après-midi, à la suite de nombreuses critiques. Plusieurs voies s'étaient élevées hier pour dénoncer la décision de Québec de publier son bilan une seule fois par semaine, reprochant au gouvernement de vouloir cacher de l'information.

Nous sommes à l’écoute : dès lundi, la publication des bilans quotidiens quant à l’évolution de la #COVID19 reprendra. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a toujours été transparent. Nous allons continuer de l’être. — Christian Dubé (@cdube_sante) June 26, 2020

CHSLD

- La mission de l'armée dans les CHSLD du Québec prend fin aujourd'hui. Pour les remplacer, la Croix-Rouge va déployer 150 personnes d'ici le 6 juillet et 750 autres d'ici la fin du mois. Ils seront déployés en renfort jusqu'au 15 septembre. Le premier ministre Justin Trudeau assure que des soldats resteront tout de même dans 4 résidences de la province, jusqu'à ce que la situation soit stabilisée.

SANTÉ

- La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade presse le gouvernement Legault d'intervenir pour rendre le port du masque obligatoire dans les transports en commun. Elle ne comprend pas que la décision ne soit pas encore prise, alors que la Santé publique s'inquiète d'une seconde vague de COVID-19. Le port du masque est la mesure la moins suivie, selon un sondage de l'Association médicale canadienne dévoilé ce matin. 42% des répondants disent porter régulièrement le couvre-visage. Ce taux chute à 27% chez les 18 à 34 ans.

- Les moustiques ne transmettent pas le coronavirus, selon une étude de l'Institut national de la Santé italien.

- D'ici à ce qu'un vaccin soit disponible, seulement 14% des Québécois envisagent de fréquenter les bars, révèle un sondage CROP-La Presse. Moins d'un Québécois sur cinq retournera au gym (16%), au cinéma (19%), dans une salle de spectacle (18%), ou voir un match de sport professionnel (11%). Les restaurants devraient toutefois revoir leurs clients puisque 38% des répondants sont prêts à fréquenter leurs restos favoris sans être vaccinés. Seulement 16% des répondants envisagent de voyager à l'étranger. La proportion chute à 6% en ce qui concerne les croisières. Le sondage a été mené en ligne auprès de 1000 personnes, entre le 17 et 22 juin dernier.

ÉCONOMIE

- Le détaillant de vêtements Frank and Oak se place à l'abri de ses créanciers. L'entreprise montréalaise traine une dette de 19 M$ selon le Journal de Québec. La Caisse de dépôt et placement et Investissement Québec font partie des principaux actionnaires.

- Air Canada va rembourser ses clients européens, mais pas les voyageurs canadiens. Le transporteur aérien a décidé de se conformer aux lois de l'Union européenne beaucoup plus contraignantes que les lois canadiennes.

- Loto-Québec dévoilera dans les prochains jours les modalités de réouverture des casinos et salons de jeu. La fermeture de ces établissements, en plus du retrait des appareils de loterie vidéo pourraient signifier des pertes d'un demi-milliard de dollars pour la société d'État selon LaPresse.

- Les résidences privées pour aînés font pression sur le gouvernement Legault pour augmenter leurs tarifs, selon ce que rapporte Le Devoir. La pandémie a fait chuter le taux d'occupation et leurs revenus. Le loyer moyen exigé pour une place dans une résidence privée est de 1844$.

TRANSPORT EN COMMUN DU GRAND MONTRÉAL

- Les passagers des autobus du Grand Montréal pourront bientôt de nouveau entrer par la porte avant. Ils devaient embarquer à l'arrière depuis le début de la pandémie pour protéger les chauffeurs de la COVID-19. Les usagers devront donc en tout temps avoir en main leurs titres de transport ou payer en espèce.

INTERNATIONAL

- Aux États-Unis, tous les bars du Texas sont fermés depuis ce midi. Le gouverneur de l'État a pris cette décision après que 5996 nouveaux cas de COVID-19 aient été rapportés uniquement hier. Ils avaient rouvert leurs portes il y a 5 semaines. C'est l’un des États à avoir rouvert très tôt, début mai. Pendant ce temps, en Floride, la consommation d'alcool sera dorénavant interdite dans les bars. Ça fait suite, là aussi, à un bond record du nombre de nouveaux cas, avec 9000 cas aujourd'hui.

- L'administration Trump a envoyé des chèques d'aide gouvernementale à plus d'un million de personnes décédées. Les paiements totalisent près d'un milliard et demi de dollars, selon un rapport remis au Congrès américain.

- 9,6 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 et plus de 489 000 ont succombé à la maladie selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Le gardien du Canadien de Montréal, Carey Price demeure prudent et attend des réponses avant de se prononcer sur le retour au jeu dans la LNH dans un contexte de pandémie.

ILLUMINATION DES PONTS

- L'illumination du pont Jacques-Cartier aux couleurs de l'arc-en-ciel se poursuivra durant tout le mois de juillet. Depuis le début du mois d'avril, le pont devient multicolore tous les soirs. De son côté, le pont Samuel de Champlain continuera de faire la même chose de 21 h 30 à 22 h 30, tous les dimanches de juillet. L'illumination spéciale s'inscrit dans le mouvement «ça va bien aller» qui est devenu un symbole d'espoir et de solidarité pour la population en cette période de pandémie de la COVID-19.