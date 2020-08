CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce vendredi 28 août

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 15 711 prélèvements effectués le 26 août 16 116 analyses réalisées le 26 août 1 028 173 cas négatifs le 27 août 62 124 cas confirmés le 27 août Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Le Québec enregistre 98 nouveaux cas de COVID-19, selon le plus récent bilan de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) . La Santé publique retire toutefois 78 cas, dont le résultat aurait dû être négatif en raison d'une contamination d'échantillons en laboratoire.

SANTÉ

- La durée d'isolement pour les personnes atteintes de la COVID-19 passe de 14 à 10 jours au Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux précise que cette décision a été prise en concertation avec l'Institut national de santé publique du Québec.

Les critères de rétablissement suivants doivent être respectés pour lever l'isolement :

Ne plus avoir de fièvre depuis au moins 48 heures;

Ne plus présenter de symptômes (excluant la toux et la perte de l'odorat, qui peuvent durer plus longtemps) depuis au moins 24 heures

« L'évolution de nos connaissances nous permet maintenant de raccourcir la durée d'isolement pour les personnes atteintes de la COVID-19, toutefois il faut s'assurer de répondre aux autres critères, tels que l'absence de symptômes depuis 24 heures et de fièvre depuis 48 heures. Une fois la période d'isolement terminée, les personnes ne sont plus considérés contagieuses, mais elles doivent s'assurer de respecter les consignes s'appliquant à la population générale comme le lavage des mains, le port du couvre-visage et la distanciation physique.» - Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

IMPORTANT : Les personnes immunosupprimées et les personnes qui ont été hospitalisées aux soins intensifs en raison de la COVID-19 doivent toujours s'isoler pendant une période de 21 jours ou plus.

- Les personnes en surpoids (IMC supérieur à 30 / pour calculer l'IMC ) auraient 48% plus de risques de mourir de la COVID-19 selon une étude dirigée par l'Université de la Caroline du Nord. L'obésité modérée à sévère feraient grimper de 113% les risques d'être hospitalisé et de 74% de se retrouver aux soins intensifs. L'obésité est liée à d'autres problèmes de santé, comme le diabète et l'hypertension qui nuisent à la capacité du corps de combattre l'infection virale constatent les chercheurs.

- Des chercheurs du CHU de Québec essaient de déterminer pourquoi la perte d'odorat est l'un des symptômes les plus fréquents chez les personnes infectées par la COVID-19. Le trouble de l'olfaction peut durer plusieurs mois. Le symptôme serait davantage neurologique qu'inflammatoire pensent les scientifiques. Une protéine pourrait être en cause.

ÉDUCATION

- Les programmes sport/art études et les activités parascolaires pourront reprendre le 14 septembre, si les cas de COVID-19 n'augmentent pas dans les écoles. À partir de cette date, les élèves du Québec n'auront plus à respecter les bulles-classes.

- Les élèves de 4e et 5e secondaire de la Polyvalente Deux-Montagnes, au nord-ouest de Montréal, sont en congés forcés jusqu'à lundi prochain en raison de cas potentiels de COVID-19 au sein du personnel. Il faut trouver des employés pour remplacer une vingtaine d'enseignants en retrait préventif pour au moins une semaine rapporte TVA Nouvelles. Les risques de contamination sont faibles selon la direction de l'école fréquentée par 1700 élèves.

- Une situation similaire s'est produite au Collège Français de Longueuil hier après-midi, alors qu'une classe de secondaire 1 a été évacuée, en raison du père d'un élève qui était infecté. Le PM, François Legault a réagi à cette décision de l'établissement. À son avis, il aurait plutôt fallu retirer seulement l'enfant du père atteint de la COVID-19 et non renvoyer à la maison l'ensemble de la classe. La Santé publique a mis en place un outil d'autoévaluation pour aider aux parents qui pourraient être placés face à une situation similaire.



Un questionnaire interactif d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 pour vous guider dans les actions à prendre. Un outil simple d’utilisation destiné à l’ensemble de la population. pic.twitter.com/sBXS191K3d — Christian Dubé (@cdube_sante) August 27, 2020

ÉCONOMIE

- L'économie canadienne a enregistré le plus fort recul de son histoire au 2e trimestre de 2020. Le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 38.7% selon Statistique Canada (taux annualisé) en raison de la fermeture d'entreprises jugées non essentielles et de la baisse de la consommation.

- Le bénéfice net d'Hydro-Québec a chuté de 184 M$ au 2e trimestre en raison de la pandémie. La consommation d'électricité dans le secteur commercial et institutionnel a chuté de 11%, alors qu'elle a grimpé de 5% chez les clients résidentiels. Hydro-Québec constate également une baisse des exportations de 7% vers l'État de New York.

- Aéroports de Montréal a mis à pied 172 employés, soit environ 30% de ses effectifs, en raison du ralentissement des activités dans l'industrie du voyage. ADM comptait 600 employés avant la pandémie.

- La Cage - Brasserie sportive se lance dans le prêt-à-cuisiner pour accompagner les sportifs de salon cet automne. La chaîne veut ainsi palier à la perte de revenus en salle à manger à cause de la pandémie. Le marché du prêt-à-cuisiner est pleine croissance depuis le printemps dernier. Marché GoodFood a annoncé, hier, un nouveau centre de distribution de 45 000 pieds carrés à Montréal.