CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce vendredi 29 MAI PM

- Le Québec a franchi la barre des 50,000 personnes contaminées par la COVID-19. Les autorités sanitaires rapportent en ce vendredi, 50,232 cas confirmés de la maladie, soit une hausse de 530 cas par rapport à jeudi. On compte maintenant 61 décès supplémentaires au Québec, pour un total de 4363. La baisse du nombre d'hospitalisations se poursuit avec maintenant 1265 personnes hospitalisées, un recul de 66.

DÉCONFINEMENT

- Les ciné-parcs, musées et comptoirs de prêts dans les bibliothèques rouvrent aujourd'hui. Dans les ciné-parcs, les zones de jeux seront fermées, et pour la restauration, seules les commandes pour emporter seront permises.

- La ville de Drummondville a transformé une partie de son centre-ville en terrasse géante pour encourager l'achat local. Plusieurs tables à pique-nique ont été installées pour les rassemblements familiaux. Dès midi aujourd'hui et pour tout le week-end, il sera possible de commander un repas et un verre dans les restos du coin et de manger en plein air.

ÉCONOMIE

- Le premier ministre François Legault dit craindre un manque de main-d'oeuvre dans les CHSLD cet été. C'est ce qu'il a laissé entendre lors d'un point de presse à Joliette vendredi. Il a indiqué que les discussions sont compliquées avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente bon nombre d'infirmières. La FIQ exige que ses membres puissent prendre non pas deux mais trois semaines de vacances d'ici la fin septembre, ce qui est carrément impossible selon François Legault.

- Les croisières internationales de plus de 100 personnes seront interdites au Canada jusqu’au 31 octobre. Le ministre des Transports Marc Garneau en a fait l'annonce ce matin. Au Québec, cette interdiction signifie des pertes d'un milliard de dollars en retombées économiques.

- Vous ne pourrez finalement pas commander une canette de gin tonic prête à boire Romeo's Gin avec votre boîte de poulet St-Hubert. Les restaurateurs québécois ont le droit de vendre du vin ou de la bière en bouteilles, mais pas de spiritueux puisqu'ils sont exclusifs à la SAQ. St-Hubert s'est fait rappeler à l'ordre par la Régie des alcools, des courses et de jeux. La Cage a aussi retiré de son menu les canettes de Spritz Les Iles.

- Le Groupe CH demande l'aide de Québec pour passer au travers de la crise qui paralyse ses activités, d'après la Presse.

POLITIQUE

- La course à la chefferie du Parti québécois reprend. La formation politique avait mis les hostilités sur pause le 28 mars dernier, en raison de la pandémie. La relance de la période de mise en candidature aura lieu dès le 5 juin prochain.

MONTRÉAL

- La crise du coronavirus, qui touche principalement le grand Montréal, aurait dû être gérée dans la métropole, plutôt que de Québec. C'est ce que pense la Dre Mylène Drouin, directrice de santé publique de Montréal, selon la Presse. La façon de faire pourrait changer si une deuxième vague de COVID-19 frappe sévèrement la région métropolitaine. En point de presse vendredi le Dr Horacio Arruda a défendu sa gestion de la crise et a indiqué être en désaccord avec son homologue régional. Selon lui, la distance qui sépare Québec de Montréal n'a pas «pénalisé» la métropole dans son combat contre la Covid-19.

- La réforme Barrette est pointée du doigt dans la crise du coronavirus qui secoue Montréal, notamment en raison des lourdeurs administratives. Le budget de la santé publique a été amputé de 30% par le précédent gouvernement.

- Les Montréalais qui fréquentent les parcs se demandent quand les toilettes publiques seront de nouveau accessibles. Les installations demeurent pour la plupart fermées, même si la Santé publique autorise leur accès depuis le 21 mai, entre autres pour permettre le lavage des mains.

INTERNATIONAL

- On déplore plus de 360 000 décès liés à la COVID-19 à travers le monde. Le nombre de cas confirmés dépasse le cap des 5,8 millions, d'après le bilan de l'Université Johns Hopkins.

ÇA M'INTÉRESSE!

- Seulement 40% de la population aurait eu au moins une relation sexuelle par semaine en temps de confinement, selon une nouvelle étude britannique. Les chercheurs s'attendaient plutôt à une hausse des ébats. L'anxiété et le stress seraient à blâmer pour la baisse des rapports sexuels.