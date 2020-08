CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce vendredi 31 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait un nouveau décès au Québec, pour un total de 5 674.

- On compte 164 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 312.

- 189 personnes sont hospitalisées (-19), dont 15 aux soins intensifs (-3).

SANTÉ

- La Ville de Montréal est une des plus touchées en Occident par la pandémie de COVID-19. Au plus fort de la crise, trois fois plus de personnes ont perdu la vie qu'en temps normal à la mi-avril, selon de nouvelles données de l'INSPQ. La Montérégie, les Laurentides et Lanaudière ont aussi enregistré plus de décès qu'à l'habitude.

- On compte encore de nombreux jeunes dans les 122 nouveaux cas de COVID-19 déclarés, hier. À Québec, les 15-35 ans comptent pour près de 50% des 90 cas actifs. C'est plus que les aînés dont la santé est beaucoup plus fragile. En Chaudière-Appalaches, une vingtaine d'individus ont été isolés après un party piscine.

- Le gouvernement Legault n'entend pas imposer le port du masque obligatoire dans les écoles à la rentrée, du moins pour l'instant. Québec n'imitera donc pas l'Ontario, qui l'a obligé hier pour les élèves de la 4e à la 12e année. Des experts interrogés par La Presse croient qu'il faut plutôt prioriser l'éloignement des pupitres, limiter la taille des groupes ou décaler les horaires. Le couvre-visage sera obligatoire dans le transport scolaire.

- Un adolescent de 16 ans atteint de la COVID-19 se trouve présentement aux soins intensifs à Ottawa. Il s'agit du premier patient de moins de 30 ans à être hospitalisé dans la capitale fédérale. Le jeune homme est dans un état stable et se porte bien.

- Un individu qui travaille dans un restaurant d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a prétendu être atteint de la COVID-19 pour s'absenter du travail. Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean a interpellé l'individu et souligne qu'il s'agit d'un geste isolé.

ÉCLOSIONS

- Un dépistage massif des employés de l'Hôpital de Saint-Eustache, sur la Couronne Nord de Montréal, commence aujourd'hui. L'établissement est aux prises avec une éclosion de COVID-19. 14 patients et 11 employés ont été testés positifs. 3 des 13 unités de l'établissement sont infectées et une quatrième est sous surveillance. L'Hôpital de Saint-Jérôme a aussi une éclosion.

- Un nombre record de plus de 17 000 tests de dépistage de la COVID-19 ont été réalisés mercredi. C'est 3 000 de plus que l'objectif quotidien visé par Québec pour se préparer à une 2e vague. Malgré des tests records, le nombre de nouveaux cas demeure quand même bas, avec 122 hier. Le nombre de patients hospitalisés a bondi de façon importante hier, mais les chiffres seraient gonflés en raison de l'éclosion à l'hôpital de Saint-Eustache.

JUSTICE

- Le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, a porté plainte à la Sûreté du Québec contre un internaute qui a publié l'adresse de sa résidence sur Facebook.

ÉCONOMIE

- Alors qu'on demande aux Québécois d'acheter local, on retrouve des pommes de la Nouvelle-Zélande dans les magasins Costco, selon le Journal de Montréal. C'est inacceptable pour le propriétaire des Jardins d'Émilie à Rougemont, en Montérégie. Les pommes du Québec sont présentes dans de nombreuses épiceries, mais moins populaires dans les grandes chaînes à rabais.

ÉTUDES/SONDAGES

- Plus d'un adolescent québécois sur deux a moins bougé pendant la pandémie. C'est ce que révèle un sondage Léger. En revanche, 77 % des répondants ont utilisé encore plus qu'à l'habitude l'ordinateur et les écrans pour leurs loisirs. La Coalition québécoise sur la problématique du poidss'inquiète des potentiels impacts que ces comportements pourraient avoir sur l'état de santé des jeunes.

- Des chiens pisteurs sont maintenant capables de reconnaître les individus contaminés à la COVID-19 simplement en reniflant un peu de salive. Le virus provoque un important changement dans le métabolisme des patients atteints, en plus de dégager une odeur particulière. Les chiens pisteurs pourraient être utilisés dans les rassemblements pour repérer les malades asymptomatiques.

TECHNOLOGIE

- La nouvelle application mobile canadienne pour savoir si vous avez été exposés à la COVID-19 est maintenant disponible pour téléchargement. Alerte COVID n'utilise pas les données GPS, mais plutôt une connexion Bluetooth. Elle échange ainsi des codes aléatoires avec les téléphones à moins de 2 mètres.

Vous recevrez donc une notification si une personne avec qui vous avez eu un contact pendant plus de 15 minutes a signalé un résultat positif. Ce signalement se fait sur une base volontaire. L'application est disponible au Québec, toutefois il n'est pas encore possible de signaler sa contamination. Le but est d'encourager les gens ayant eu des contacts à risque à aller se faire tester pour limiter la propagation.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont enregistré près de 1400 nouveaux décès liés au coronavirus dans la seule journée d'hier. C'est une troisième journée d'affilée avec plus de 1200 morts alors que l'épidémie est repartie à la hausse à la fin juin. Hier, le président Donald Trump a évoqué sur Twitter un potentiel report de l'élection présidentielle, craignant des fraudes avec le vote par la poste. Il en a profité pour lancer une pointe aux médias traditionnels.

Glad I was able to get the very dishonest LameStream Media to finally start talking about the RISKS to our Democracy from dangerous Universal Mail-In-Voting (not Absentee Voting, which I totally support!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

- Au Brésil, c'est au tour de la femme du président, Michelle Bolsonaro, d'être déclarée positive à la COVID-19. La femme de 38 ans est en bonne santé, alors que son mari a annoncé il y a quelques jours être rétabli de sa propre contamination.

SPORTS

- Au hockey, les séries éliminatoires commencent demain et dimanche dans la LNH. Cinq rencontres sont prévues samedi, dont une entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburg dès 20h.

- Les activités ont repris hier dans la NBA après quatre mois d'arrêt. Joueurs et entraineurs ont mis le genou par terre lors de l'hymne national pour soutenir le mouvement Black Lives Matter dans au moins deux rencontres.

- Le quart-arrière des Alouettes de Montréal, Vernon Adams Jr, s'est recyclé en livreur pour Uber Eats pour joindre les deux bouts pendant la pandémie. À lire sur RDS!

- Les Phillies de Philadelphie ferment le Citizens Bank Park jusqu’à nouvel ordre et ont annulé leur entrainement d'hier après que des cas positifs se soient déclarés au sein du personnel.