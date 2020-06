CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce vendredi 5 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 50 nouveaux décès au Québec, ce qui porte le total à 4935. De ce nombre, 33 sont survenus dans les 24 dernières heures et 17 ont été enregistrés avant le 29 mai. On compte maintenant 52 398 cas de coronavirus, soit 255 de plus qu'hier. 1030 (- 46) personnes sont hospitalisées, dont 131 (-15) aux soins intensifs.

- Le gouvernement Legault promet de mettre fin au décompte des décès par fax, ce qui peut entraîner des délais et des erreurs dans la transmission des données.

TOURISME

- Québec se prépare à donner un coup de main au secteur de l'hôtellerie, durement touché par la pandémie de COVID-19. De passage en Estrie, François Legault a indiqué vendredi après-midi qu'une aide financière pour l'industrie touristique sera annoncée probablement la semaine prochaine.

ÉCONOMIE

- Après les aînés et les enfants, au tour des Canadiens avec un handicap de recevoir un peu plus d'argent du gouvernement fédéral. Ils recevront un paiement unique non imposable pouvant aller jusqu’à 600 $. Par ailleurs, Ottawa s'apprête à verser 14 milliards $ aux provinces pour faciliter la relance de l'économie.

- Bombardier Aviation éliminera 2500 emplois, d'ici la fin de l'année, en raison de la pandémie. La majorité de ces compressions seront effectuées au Canada.

- Le taux de chômage grimpe encore au Canada en raison de la pandémie. 290 000 emplois ont été perdus le mois dernier (mai), ce qui fait grimper le taux de chômage à 13.7%, en hausse de 0.7%. Il s'agit du taux le plus élevé depuis 1982, selon Statistique Canada. Au Québec, le taux de chômage recule de 3 points pour s'établir également à 13.7%.

Taux de chômage par ville / Moyenne des trois derniers mois : Montréal : 14% (10.5% en avril) - Québec 11.9% - Sherbrooke 10.9% - Saguenay 13.3% - Gatineau 11.0% - Trois-Rivières 13.0% - Ottawa 7.7%

Statistique Canada

- WestJet a commencé à rembourser ses clients pour les vols annulés en raison de la crise sanitaire. Le traitement des demandes peut prendre de 4 à 6 semaines. WestJet est le premier transport canadien à offrir un remboursement.

- La pandémie de COVID-19 fait grimper les ventes de voitures usagées au Québec. La peur de contracter le coronavirus inciterait plusieurs consommateurs/travailleurs à vouloir se déplacer seuls en véhicule plutôt que de prendre les transports en commun.

SANTÉ/SÉCURITÉ

- Une nouvelle maman a patienté 55 jours avant de voir son bébé en raison de la COVID-19 selon La Presse. La femme qui a accouché d'un bébé prématuré à 26 semaines a su à la dernière minute qu'elle était atteinte du coronavirus. L'Hôpital Sainte-Justine lui demandait 2 tests négatifs à 24h d'intervalle pour protéger la sécurité de l'enfant.

- Le Service de police de la Ville de Montréal sera plus présent sur les pistes cyclables cet été avec la COVID-19. 120 patrouilleurs à vélo seront en fonction en plus de 129 policiers cadets. Une attention particulière sera également accordée aux parcs pour assurer la distanciation sociale.

MONTRÉAL

- L'Ombudsman de Montréal déclenche une enquête sur les corridors sanitaires et les 327 km de nouvelles pistes cyclables mis en place depuis le début de la pandémie par l'administration Plante.

INTERNATIONAL

- Le Brésil est maintenant le 3e pays dans le monde déplorant le plus de décès causés par la COVID-19, avec plus de 34 000 morts, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- La Ligue nationale de hockey a annoncé HIER soir qu'elle passera à la phase 2 de son plan de retour au jeu dès lundi. À lire sur RDS.ca