CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce dimanche 10 mai

La COVID-19 a fait 142 nouveaux décès au Québec pour un total de 2928 morts.On compte maintenant 37 721 cas confirmés de coronavirus (+ 735) dans la province. 1831(-4) personnes sont hospitalisées, dont 199 (-6) aux soins intensifs.

- Le Parti libéral du Québec (PLQ) suggère que le drapeau québécois soit mis en berne, chaque vendredi à l’Assemblée nationale, pour rendre hommage aux victimes.

DÉCONFINEMENT

- Des milliers de jeunes seront de retour à l'école ou en garderie, dès lundi, à l'extérieur du Grand Montréal. Un maximum de 15 élèves par classe est autorisé et plusieurs mesures d'hygiène seront mises en place. Les éducatrices en garderie porteront de l'équipement de protection.

-Tous les chantiers de construction de la province, incluant les chantiers routiers, reprennent leurs activités demain. Les entreprises manufacturières vont également rouvrir leurs portes avec un retour graduel de leurs employés. La CNESST a élaboré plusieurs guides à la disposition des entreprises pour s'assurer de la limiter la propagation du coronavirus.

- Les contrôles policiers seront levés dès lundi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue, à La Tuque et en Outaouais à l'exception de Gatineau.

- Dès demain, les proches aidants pourront retourner dans les CHSLD et les résidences pour aînés. Ils n'auront pas à se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19.

- Immobilier: les courtiers, arpenteurs et inspecteurs en bâtiments reprennent également leurs activités régulières.

DÉPISTAGE

- Plus de professionnels de la santé pourront bientôt effectuer les tests de dépistage de la COVID-19 au Québec. Les dentistes, hygiénistes dentaires, diététistes, audiologistes, orthophonistes et physiothérapeutes viendront prêter main-forte aux médecins et infirmières, selon la Presse.

ÉCONOMIE

- L'usine de transformation de viande de Cargill à Chambly, en Montérégie, doit fermer temporairement en raison d'une éclosion de coronavirus. 64 employés en sont atteints.

- Le constructeur d'autocars Prévost remercie 300 employés, soit le tiers de la main-d'oeuvre de l'usine de Sainte-Claire en Chaudière-Appalaches. Ces mises à pied temporaires seront effectives à compter de vendredi, en raison d'une baisse drastique de la demande.

- Revenu Québec a traité environ 2 millions de déclarations de revenus de moins que l'an dernier. En raison de la pandémie, les contribuables ont jusqu'au 1er juin pour envoyer leur rapport d'impôts.

COLLECTE DE CONTENANTS

- Des marchands recommencent à récupérer les canettes et bouteilles de bière dans les stationnements de leurs établissements, après huit semaines d'interruption de la consigne.

- Aujourd'hui, une quarantaine d'épiceries Maxi à travers la province récupèrent les contenants consignés dans leurs stationnements. Les clients peuvent conserver leur remise en argent ou la remettre à un organisme communautaire local.

INTERNATIONAL

- Le nombre de cas confirmés de coronavirus dépasse maintenant le cap des 4 millions à travers le monde, selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins. Plus de 279 000 personnes sont décédées de la COVID-19.

- Un premier cas de coronavirus est découvert en plus d'un mois, dans la ville chinoise de Wuhan, où a débuté la pandémie.

- États-Unis: deux enfants de 5 et 7 ans et un adolescent sont décédés de possibles complications liées à la COVID-19 dans l'État de New York.

- Maison-Blanche: trois membres du groupe de travail sur le coronavirus, dont l'immunologiste en chef le Dr Anthony Fauci, se sont mis en quarantaine après être entrés en contact avec une personne testée positive à la COVID-19.

- La France amorce son déconfinement lundi. Malgré tout, plusieurs maires refusent de rouvrir les écoles sur leurs territoires. Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun.