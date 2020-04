CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce dimanche 19 avril

- Les chauffeurs d'autobus scolaires réclament du matériel de protection à bord de leurs véhicules pour ne pas mettre leur santé en péril lors du retour en classes. Près de la moitié d'entre eux sont âgés de 55 ans et plus, selon des données de 2015.

ÉCONOMIE

- Plusieurs travailleurs de la construction retournent au boulot lundi. Le gouvernement autorise la reprise des chantiers résidentiels qui doivent livrer des unités d'ici au 31 juillet. Les mesures d'hygiène seront resserrées et les ouvriers devront respecter la distanciation sociale de deux mètres.

- La chaîne d’épiceries Metro prolonge son programme de primes de 2 dollars de l’heure versées aux employés de ses magasins et centres de distribution jusqu’au 30 mai. Cette mesure, instaurée le mois dernier, toucherait 50 000 travailleurs.

ARTS & SPECTACLES

- Claude Lafortune a succombé à la COVID-19 dimanche matin, à l'âge de 85 ans. L'animateur de télévision a marqué plusieurs générations de jeunes grâce aux émissions L'évangile en papier et Parcelles de soleil.

- Céline Dion a clôturé de belle façon le spectacle planétaire «One World: Together At Home », diffusé samedi soir sur les ondes de VRAK au Québec. L'événement de deux heures, en hommage aux travailleurs de la santé, est disponible sur Crave.

Capture d'écran John Hopkins University

INTERNATIONAL

- On compte plus de 2,3 millions cas de coronavirus et 162 000 décès à travers le monde selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Aux États-Unis, des centaines de manifestants pro-Trump sont sortis dans les rues de plusieurs états pour réclamer la fin du confinement. Le président américain a annoncé samedi après-midi que des entreprises du Texas, Vermont et Montana pourront rouvrir dans les prochains jours.

ÇA M'INTÉRESSE!

- Courir un marathon autour de la maison: est-ce réaliste? Frédéric Plante de RDS a tenté l'expérience.

- Vous souhaitez profiter du confinement pour vous initier au yoga? La professeure Alexandra Cosentino vous attend sur le site Look du jour!

- Si l'arrivée du printemps vous donne envie de passer du temps sur votre balcon, l'équipe de Muramur a quelques suggestions pour vous.