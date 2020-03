CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce dimanche 22 mars PM

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR EN TEMPS RÉEL - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

- Le Québec compte 219 cas confirmés et 4 décès. 24 personnes sont hospitalisées, dont 13 aux soins intensifs. On ne dénombre aucun nouveau décès. Au contraire, un des décès attribué au COVID-19 s'est finalement avéré être un test négatif après examen sur la dépouille.

- Le premier ministre François Legault et son équipe s'attendent à ce que la plus forte augmentation du nombre de cas soit enregistrée lundi le 23 mars, en raison d'une hausse du nombre de tests réalisés.

- Dès minuit, tous les centres commerciaux seront fermés à l'exception des épiceries, des pharmacies et de la SAQ. Ça exclut toutefois les commerces qui ont une entrée extérieure indépendante. Les salles à manger des restaurants devront aussi être fermées (sauf livraison et take-out), de même que les salons de coiffure et les salons d'esthétique. Les commerces ayant

« Si on ferme les centres d'achat ou des restaurants où il y avait encore des personnes, il ne faut pas que maintenant ça se déplace dans la maison de un pour que les gens soient en contact. Le meilleur message, c'est restez chez vous. » - Dr Horracio Arruda, directeur national de santé publique

- Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront désormais fermées les dimanche le temps de la crise du coronavirus. Québec envisage de les fermer pour un certain temps.

- Les écoles primaires et secondaires, cégeps, universités et services de garde non essentiels seront fermés, au moins jusqu'au 1er mai. Il n'y aura pas d'examens du ministère cette année. Toutefois, à compter du 30 mars, des activités de stimulation et d'apprentissage optionnelles seront envoyées aux parents. À compter du 6 avril, il y a aura un programme d'apprentissage hebdomadaire pour les élèves.

« On ne veut pas transfomer les parents du Québec en enseignants, puis transformer toutes les maisons en écoles. On veut faciliter la vie des familles, pas compliquer la vie des gens qui sont déjà en quarantaine. » - Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Si les écoles devaient rester fermés définitivement après le 1er mai, les élèves passeront à l'année suivante selon le jugement professionnel de l’enseignant en fonction des deux premiers bulletins.

- Québec resserre les mesures de confinement. L'ensemble des rassemblements de 2 personnes et plus, intérieurs ET extérieurs, sont maintenant formellement interdits en vertu d'un nouveau décret adopté vendredi soir. Explications : Vous avez encore le droit de sortir prendre des marches, par exemple, mais il est interdit de le faire en groupe. Les rassemblements sont toutefois permis si les personnes rassemblées logent au même endroit (des parents et leurs enfants par exemple), dans les lieux publics non visés par une suspension, commes les épiceries, ou si une personne reçoit le soutien d'une autre. Il faut toutefois respecter la règle du 2 mètres de distance entre chaque personne.

- Les policiers ont maintenant le pouvoir d'intervenir pour disperser tout rassemblement interdit en lien avec la COVID-19. De plus, le gouvernement Legault n'exclut pas de faire appel aux agents pour contraindre à l'isolement toute personne infectée qui ne respecterait pas les consignes.

- Le Directeur de la Santé publique, Dr Horacio Arruda presse les voyageurs et snowbirds de se mettre en quarantaine à leur retour au Québec, et ce, même s'ils ne présentent aucun symptôme.

- Une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19, sans rendez-vous, ouvrira dès demain (lundi) à Montréal, en plein coeur du Quartier des Spectacles. On pense pouvoir tester entre 2 000 et 2 500 personnes par jour.

- Hydro-Québec suspend jusqu'à nouvel ordre l'application des frais pour les factures impayées de tous ses clients à compter de lundi. Cela veut dire que si vous n'êtes pas en mesure de payer, vous n'aurez aucune pénalité.

- C'est au tour de la chaîne Costco de prévoir des heures pour les personnes aînées. Les mardis et jeudis de 8h à 9h seront réservés aux personnes de 60 ans et plus. Les heures d'ouverture régulières demeurent en place.

- Le Centre d’excellence de Bombardier de Pointe-Claire est fermé pour 48 heures après qu'un employé ait été diagnostiqué avec la COVID-19. La direction vérifie actuellement quels employés ont été en contact avec cette personne, et les lieux seront nettoyés avant la réouverture prévue mardi.

- L'épicier Métro et le groupe Loblaws ont décidé d'augmenter les salaires de leurs employés en épicerie et dans les centres de distribution de 2$ de l'heure, alors qu'ils sont très sollicités ces jours-ci.

- Un autre adolescent a été testé positif au coronavirus, cette fois à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Les parents et le personnel ont tous reçu une lettre les en avisant. Il y aurait aussi un cas au collège Mont-Sacré-Coeur de Granby, selon le Journal de Montréal.

- Un premier avion nolisé par le gouvernement canadien a permis à 444 personnes coincées au Maroc de revenir au pays. D'autres vols du genre seront mis en place et il faut s'inscrire sur le site d'Affaires mondiales Canada pour avoir de l'aide.

« WestJet a annoncé que de lundi à mercredi, plus de 30 vols sont prévus pour aider les Canadiens à rentrer chez eux. Air Transat travaille présentement avec Affaires mondiales et lorsqu'il reste des places sur les vols Sunwing à destination du Canada, la compagnie offre le billet d'avion gratuitement. » - Justin Trudeau, premier ministre

INTERNATIONAL

- La situation est toujours critique en Italie alors que le pays a enregistré 793 morts en 24 h samedi, un nouveau record, pour un total de plus de 4 800 décès depuis le début. Le nombre de cas explose aussi en France et en Espagne.

SPORTS

- En Formule 1, le pilote britannique Lewis Hamilton est en isolement volontaire depuis plus d'une semaine. Il a été en contact avec des gens ayant testé positif au coronavirus, dont Sophie Grégoire, l'épouse de Justin Trudeau, lors d'un événement à Londres au début du mois.

INFOS PRATIQUES

- Vous croyez être infecté par la COVID-19 ? Contactez la ligne spéciale 1-877-644-4545

- Vous avez besoin d'aide, de parler ? Contactez la ligne Écoute-Entraine

Montréal : 514 278-2130 Sans frais : 1 855 EN LIGNE (365-4463)