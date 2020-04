CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce dimanche 26 avril

- La COVID-19 a fait 69 nouveaux décès pour un total de 1515 morts au Québec. On compte 24 107 cas confirmés (+840) et 1518 personnes hospitalisées (+9), dont 215 aux soins intensifs (-2). 5324 personnes sont rétablies.

- Québec dévoilera lundi les détails de son plan de réouverture des écoles. Le premier ministre François Legault a déjà indiqué qu'aucun parent ne serait forcé d'envoyer son enfant en classe. Des mesures seront mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19, même si le gouvernement estime que les enfants s'immuniseront naturellement.

- L'immunité collective est loin de faire consensus. L'Agence de santé publique du Canada ne soutient pas ce concept, mais souligne que la communauté scientifique surveille la situation.

« Il y a des personnes déjà infectées avec le virus qui ont eu une réaction avec des anticorps. Ce qui n'est pas clair pour le moment c'est si les anticorps donnent une immunité et pour combien de temps. » - Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de l'Agence de santé publique du Canada

- Le premier ministre du Canada Justin Trudeau ajoute qu'un des critères pour rouvrir certaines industries sera d'avoir assez de matériel de protection individuelle pour tous les travailleurs qui en auront besoin.

- Une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale, samedi après-midi, pour manifester contre le confinement.

- Les éducatrices des services de garde d'urgence réclament des primes salariales pour faire reconnaitre les risques auxquels elles s'exposent, selon la Presse.

ÉCONOMIE

- Le plan de réouverture des entreprises du gouvernement Legault sera présenté mardi.

- La demande est forte pour les poules pondeuses en Outaouais. Des producteurs croient que les Québécois veulent être autosuffisants et ont plus de temps libre en cette crise du coronavirus, selon le Droit.

INTERNATIONAL

- 2,9 millions de personnes souffrent de la COVID-19 à travers le monde et plus de 203 000 en sont décédées, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- En Espagne, les enfants sont autorisés à sortir de leurs résidences après six semaines de confinement. Les jeunes de moins de 14 ans peuvent sortir une heure par jour, entre 9h et 21h, accompagnés d'un adulte, pour se promener ou jouer à moins d'un kilomètre de leur domicile.

- L'Italie rouvrira ses écoles seulement en septembre pour éviter la propagation du virus. Les activités économiques reprendront graduellement à compter du 4 mai.

- L'Australie lance l'application mobile «COVIDSafe». Lorsque deux utilisateurs sont à proximité, l'application enregistre la date, le lieu, la durée du contact et la distance entre les personnes.

Cela permettrait de retrouver toutes les personnes ayant été à moins d'1,5 mètre d'un patient infecté par le coronavirus.

- La Chine affirme avoir saisi 89 millions de masques non conformes, alors que le pays s'efforce de dissiper les doutes à propos de la qualité des fournitures médicales exportées.

ARTS ET SPECTACLE

- C'est ce soir, dès 18h30, qu'est diffusé le concert « Stronger Together, Tous Ensemble» sur les ondes de Vrak.

SPORTS

- Ligue nationale de hockey: les discussions s'intensifient concernant la reprise des activités.

- Basketball: des joueurs de la NBA pourraient reprendre l'entraînement dès le 1er mai.

- Forcé de quitter un parc en raison du confinement, le quart-arrière vedette Tom Brady reçoit des excuses de la ville de Tampa Bay.