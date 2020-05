CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce dimanche 3 mai

On déplore 69 nouveaux décès de la COVID-19 au Québec, pour un total de 2205 morts. La province dénombre 31 865 cas confirmés (+2209). Québec précise que 892 cas d’infections se sont ajoutés dans les dernières 24 heures, mais que l'augmentation quotidienne inclut aussi 1317 autres cas détectés entre le 2 et le 30 avril qui « n’avaient pas été comptabilisés en raison d’un problème informatique ». 1754 personnes sont hospitalisées (+16), dont 218 sont aux soins intensifs (-4). 7258 personnes sont guéries de la maladie.

DÉCONFINEMENT DÈS DEMAIN

- Les commerces non essentiels ayant pignon sur rue peuvent rouvrir leurs portes, sauf dans la grande région de Montréal.

- Les points de contrôle policiers, en place depuis la mi-mars, seront levés dans les régions des Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et dans la ville de Rouyn-Noranda.

- La vente de billet de loterie en magasin reprend partout au Québec.

SANTÉ

- 200 000 tests de dépistage rapide achetés par Québec, pour 16 millions $, sont suspendus par Santé Canada. Le Spartan Cube ne remplit pas sa promesse de résultats fiables en 30 minutes. Le ministère de la Santé affirme que ces tests ne sont pas inclus dans le plan de dépistage massif annoncé par le gouvernement du Québec la semaine passée. Cette situation touche des millions de tests à travers le pays.

- Un IGA de Saint-Lambert-de-Lauzon, en Chaudière-Appalaches, fait les manchettes en raison d'une caméra de détection thermique installée à l'entrée du magasin. L'image infrarouge permet de savoir instantanément si un client fait de la fièvre, un des principaux symptômes de la COVID-19. Le détaillant l'a rapidement retiré puisque le dispositif a soulevé beaucoup de doutes, notamment au niveau de la violation de la vie privée.

- Atteint de la COVID-19, l'ancien homme fort des Canadiens de Montréal, Georges Laraque, s'inquiète du retour à l'école qui doit débuter le 11 mai au Québec.

CANADA

- On déplore 3656 décès de la COVID-19 à travers le Canada. 56 714 personnes ont contracté la maladie et 23 814 en sont guéries, selon Radio-Canada.

- Ottawa injecte 240 millions $ pour les soins de santé en ligne, incluant la santé mentale. 175 millions $ sont investis pour appuyer les travaux de recherche de l’entreprise canadienne AbCellera qui tente d'identifier des anticorps pour lutter contre le virus.

- Le premier ministre Justin Trudeau rappelle que les parents profiteront d'une allocation canadienne pour enfants bonifiée durant le mois de mai. Chaque enfant recevra 300$ supplémentaires.

- La santé publique du Canada démontre un optimisme modéré face à la situation au pays. L'administratrice en chef, la Dre Theresa Tam consent que le taux d'infection a été réduit en suivant les recommandations sanitaires et que la courbe s'aplatit au pays.

- Ontario: Une manifestation anti-confinement s'est déroulée à Toronto pour un deuxième samedi de suite. Environ 300 y ont participé.

- Nouveau-Brunswick: Les 118 personnes déclarées positives au coronavirus sont toutes guéries. Aucun nouveau cas d’infection n’a été détecté depuis deux semaines.

- Colombie-Britannique: Deux terrains de golf et un jardin botanique de Vancouver ont ouverts leurs portes au public.

MONTRÉAL

- Le fort achalandage dans les espaces verts de Montréal force la métropole à fermer les stationnements des parcs La Fontaine, Maisonneuve, Jarry, Fréderic-Back et du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation. L'île Notre-Dame et les stationnements du parc du Mont-Royal sont fermés depuis le 5 avril.

- L'arrondissement Montréal-Nord a débuté la distribution de 20 000 masques à ses citoyens. 500 visières de protection seront aussi remises aux organismes communautaires.

- Une unité de dépistage mobile de la COVID-19 est installée dans le secteur Saint-Michel du 3 au 6 mai. Les tests sont gratuits et se font sans rendez-vous.

INTERNATIONAL

- À travers le monde, on compte 244 000 décès de la COVID-19 et plus de 3,4 millions de cas confirmés selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le Secrétaire d'État américain Mike Pompeo affirme qu’il existe un « nombre significatif de preuves » que le coronavirus provient d’un laboratoire de Wuhan, en Chine. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ne veut pas se prononcer sur ces allégations.

- En Californie, la ville de Beverly Hills autorise la réouverture des cliniques de chirurgie plastique.

- Italie: la Sicile est prête à payer une partie des voyages de ses futurs visiteurs pour relancer le tourisme après la pandémie.

- Une étude française tente de savoir si le coronavirus a une odeur qui pourrait être détecté par des chiens pisteurs, afin de faciliter le dépistage de la maladie.