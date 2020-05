CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 14 mai PM

La COVID-19 a fait 131 nouveaux morts au Québec, pour un total de 3351. On compte maintenant 40 724 cas de coronavirus, c'est 793 de plus qu'hier. 1834 personnes sont hospitalisées, dont 190 aux soins intensifs. Plus de 10 000 personnes sont rétablies.

LEGAULT À MONTRÉAL

- Les écoles primaires du Grand Montréal ne rouvriront pas leurs portes avant septembre prochain. Les garderies vont quant à elles demeurer fermées jusqu'au 1er juin. Pour l'instant, la date du 25 mai est maintenue pour la réouverture progressive des commerces, mais la situation doit s'améliorer.

- Pour la première fois depuis le début de la pandémie, François Legault est à Montréal jeudi et vendredi. La région métropolitaine compte plus de la moitié des cas diagnostiqués au Québec. Le premier ministre rencontre la mairesse Valérie Plante, ainsi que les dirigeants des CIUSS et CISSS du grand Montréal.

- Québec va aider financièrement Montréal et les villes de la région métropolitaine pour l’achat de masques. La mesure devrait coûter entre 5 et 6 millions $, selon le premier ministre François Legault. Il y aura par la suite distribution massive de couvre-visages.

- Près d'un Montréalais sur cinq qui est atteint du coronavirus est un travailleur de la santé. Cela équivaut à plus de 3700 personnes, dont le tiers résident dans trois quartiers « chauds », dont Montréal-Nord.

- Tous les patients et membres du personnel du CHSLD Vigi Mont-Royal, à Montréal, ont été infectés par le coronavirus, malgré l'équipement de protection. Cette éclosion représente 148 employés et 226 aînés, dont 70 sont décédés, selon Radio-Canada. Le système de ventilation déficient aurait transporté le virus partout dans l'immeuble.

- Fermer la métropole serait pratiquement une mission impossible, même en temps de pandémie. La présence de 1 000 patrouilleurs serait nécessaire pour contrôler quotidiennement l'accès aux 16 ponts, selon le Journal de Montréal. Les autorités étaient prêtes à fermer l'île à la fin mars, mais n'ont jamais mis leur plan à exécution.

SANTÉ

- Une jeune femme âgée dans la vingtaine a été emportée par la COVID-19 hier au CHUM. Elle devient la plus jeune victime de la pandémie au Québec. Sa mère, une infirmière auxiliaire à l'urgence de l’hôpital Notre-Dame, est aussi infectée par le coronavirus. Elle est dans un état critique aux soins intensifs depuis quelques jours.

- Le Québec est sur le point d’atteindre ses cibles de tests de dépistage à la COVID-19. Plus de 13 mille tests ont été effectués mardi, alors que l'objectif est de 14 000 par jour. À Montréal, 5 cliniques mobiles sont déployées dans les quartiers chauds, en plus des sites fixes.

- Les militaires resteront dans les CHSLD jusqu'au 12 juin. Environ 1000 soldats sont déployés depuis la mi-avril dans les centres de soins de longue durée du Grand Montréal où la situation est critique.

- Un enfant de Gatineau a été retiré de l'école parce qu'il présentait un des symptômes de la COVID-19.

- Après les masques, une pénurie de gants de protection médicaux est appréhendée. On assiste déjà à une flambée des prix en raison de la demande. La boîte de 100 gants à 5$ se vend maintenant 25$ à certains endroits. Le réseau de la santé québécois utilise environ 3 millions de gants médicaux chaque jour.

- Les mesures de distanciation sociale pourraient être nécessaires jusqu'en 2022, selon une étude de l'université Harvard. Tout dépendra de l'intensité du virus. La situation sera pire s'il revient de façon cyclique comme la grippe. Il s'agit du scénario le plus probable pour l'instant, contrairement au SRAS qui a été éradiqué en l'espace de quelques mois.

ÉCONOMIE

- Ottawa annonce une aide de 470M$ pour les pêcheurs canadiens. La prestation s'adresse à ceux qui s'attendent à ce que leurs revenus baissent de 25%. Elle couvrira jusqu’à 75 % de leurs pertes, jusqu'à concurrence de 10 000$.

- D'ailleurs, les premiers homards du Québec débarquent en supermarchés à compter d'aujourd'hui et le consommateur ne devrait pas le payer trop cher. Le prix du crustacé devrait tourner autour de 6,99$ la livre, soit 2$ de moins que l'an dernier. Le phénomène s'explique par l'abondance de homards causée, entre autres, par la fermeture des restaurants, l'arrêt des croisières et la baisse des exportations.

- Le fédéral n'ajoutera pas de vérifications supplémentaires pour empêcher les fraudeurs d'empocher la Prestation canadienne d'urgence. Le premier ministre Justin Trudeau préfère être moins sévère plutôt que d'allonger les délais pour les familles qui ont besoin du versement mensuel de 2 000 dollars. Il ajoute que les sommes versées en trop seront récupérées plus tard par l'Agence du revenu.

- Près de trois restaurateurs québécois sur quatre sont prêts à rouvrir leurs portes, même s'ils doivent diminuer de moitié la capacité d’accueil de leur salle à manger. Si le gouvernement ne leur donne pas le feu vert rapidement, 60% des exploitants devront fermer, selon un sondage de l'Association Restauration Québec.

- Aldo serait loin d'être le seul détaillant en difficulté dans le milieu de la mode québécoise. Une douzaine d'entreprises, dont Reitmans, pourraient se mettre à l'abri de leurs créanciers à très court terme, selon des experts interrogés par la Presse. Plusieurs d'entre elles doivent payer d'importants loyers même si les centres commerciaux sont fermés depuis le 23 mars.

PLEIN AIR

- Après Québec hier, au tour d'Ottawa d’annoncer la réouverture de certains parcs nationaux dès le 1er juin. Les amateurs de plein air pourront enfin profiter des sentiers, en autant qu'ils respectent les consignes de distanciation physique.

TOURISME

- Le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ferment leurs frontières aux touristes jusqu'à nouvel ordre. Même les Acadiens d'origine qui habitent ailleurs ne pourront pas visiter leurs proches dans leur province natale. Les Iles-de-la-Madeleine s'inquiètent et réclament un corridor de passage pour que les visiteurs et résidents puissent se rendre jusqu’au traversier qui fait la navette avec les îles.

INTERNATIONAL

- Plus de 297 000 personnes ont succombé à la COVID-19 à travers le monde. Le bilan mondial dépasse maintenant les 4,3 millions de cas, selon l'Université Johns Hopkins.