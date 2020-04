CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce jeudi 16 avril PM

SANTÉ

- La COVID-19 a fait 143 nouveaux morts (dont 90 à Montréal seulement), pour un total de 630 décès. Cette hausse importante est due à un changement de méthode dans la saisie des données. Il ne s'agit pas de décès qui sont survenus dans les 24 dernières heures. La province compte maintenant 15 857 cas de coronavirus, soit 997 de plus qu'hier.

- Un premier médecin québécois a succombé à la COVID-19. Le docteur de 44 ans oeuvrait en santé communautaire en Montérégie. Il n'aurait pas contracté le coronavirus auprès d’un patient.

- Québec demande à Ottawa l'aide de l'armée. Le gouvernement Trudeau affirme travailler sur un « plan d’assistance ». Le PM François Legault soutient qu'il y aurait entre 60 et 100 militaires ayant une formation médicale qui pourraient prêter main forte aux travailleurs dans les CHSLD.

- 2000 médecins ont répondu à l'appel du gouvernement pour venir prêter main-forte dans les CHSLD. Ils gagneront 211$/heure pour faire le travail d'infirmières et préposés aux bénéficaires. La présidente de la Fédération des médecins spécialistes, Dre Diane Francoeur a envoyé ce message sur Twitter ce midi:

Je suis très heureuse de la mobilisation des médecins spécialistes en réponse à l’appel du premier ministre @francoislegault. C’est 2020 médecins qui se sont enrôlés. Ils sont prêts à aller prêter main forte dans les CHSLD. J’y vais moi aussi aujourd’hui.#polqc#COVID19 — Dre Diane Francoeur (@DreDFrancoeur) April 16, 2020

- Québec dévoilera son plan de déconfinement dans les prochains jours. Le gouvernement commencera avec les entreprises. François Legault précise toutefois qu'il n'est pas question de rouvrir les écoles à court terme, mais n'exclut pas une réouverture avant la fin de l'année scolaire.

- Les Québécois ne seraient pas prêts au déconfinement selon certains experts du milieu de la santé. Moins d'une personne sur 10 serait immunisée contre la COVID-19 selon LaPresse.

- Une préposée d'un CHSLD gravement malade après avoir été infectée par la COVID-19 lance un cri du coeur au PM François Legault.

- Les centres de prélèvements sous chapiteau de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et de l’Hôpital de Granby ne seront plus accessibles à compter d'aujourd'hui. Les patients seront redirigés vers les cliniques désignées d'évaluation de la rue King Est à Sherbrooke et du Cégep à Granby.

- L'ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette a accepté de remettre son sarrau pour donner un coup de main à un CHSLD de la Montérégie.

ÉCONOMIE

- Ottawa élargit les critères d'admissibilité au Compte d’urgence pour les PME. Les entreprises, qui ont dépensé entre 20 000 et 1,5 million de dollars en masse salariale en 2019, pourront désormais présenter une demande pour obtenir un prêt allant jusqu'à 40 000 dollars. Déjà, 195 000 prêts ont été approuvés jusqu'à maintenant.

- Le fédéral promet également une aide d'urgence pour le loyer commercial, pour les mois d'avril, mai et juin.

- Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, croit qu'il faudra attendre la fin de 2021 avant de retrouver l'économie d'avant pandémie. Le déficit pourrait atteindre 15 milliards de dollars cette année avec les mesures d'aide.

- WestJet a annoncé hier soir son intention de mettre à pied 1700 pilotes d'avion d'ici le 1er juin en raison de la pandémie de COVID-19 selon CTV NEWS.

- Au moins 23 employés de l'usine Exceldor de Saint-Bruno-de-Montarville ont été testés positifs à la COVID-19. L'usine de transformation de poulet emploie 350 travailleurs.

- Les employés de bureau de l'usine BRP de Valcourt en Estrie voient leur salaire réduit de 10% pour traverser la crise financière, tandis que les directeurs et vice-présidents encaissent une réduction de salaire de 15%. Des compressions de personnels sont aussi prévues, mais BRP refuse de préciser le nombre exact. Ces mesures seront progressivement levées au fur et à mesure que les activités reprendront.

INTERNATIONAL

- Le président Donald Trump doit dévoiler aujourd'hui son plan pour redémarrer l'économie américaine durement affectée par la pandémie de COVID-19. Certains États pourraient rouvrir plus tôt que d'autres. Donald Trump songerait également à rouvrir la frontière canado-américaine. Le PM Justin Trudeau n'est pas favorable à une réouverture pour l'instant.

- Les États-Unis demeure le pays le plus infecté de la planète avec plus de 640 000 cas de COVID-19 et 31 600 décès selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins.