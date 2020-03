CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 19 mars PM

- Le Canada compte 801 cas confirmés de COVID-19 et 10 morts. Le Québec est au 4e rang avec 1 mort, 121 infectés, 7 hospitalisés. Montréal et l'Estrie sont les régions les plus touchées.

François Legault demande aux Québécois de ne pas voyager d'une région à l'autre pour éviter de propager la COVID-19. Il déconseille aussi aux jeunes de faire des soupers d'amis à la maison. Le premier ministre a réitéré sa demande aux ainés de rester à la maison et de ne pas se rendre dans les endroits publics, comme les centres commerciaux.

«Les personnes de 70 ans et plus, c'est pas le temps d'être dans les centres d'achats, c'est pas le temps d'aller passer une heure au restaurant avec ses amis. J'ai le goût de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland «Envoye à maison»! C'est là que vous devez être! Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller prendre l'air, au contraire!» -François Legault

- La famille de la première victime du coronavirus au Québec implore les citoyens de suivre les conseils de la santé publique. Dans un témoignage poignant sur Facebook, une des petites filles de l'octogénaire de Lavaltrie, dans Lanaudière, implore les gens d'être responsables et de s'isoler. Elle espère que le décès de sa grand-mère puisse aider à sauver des vies.

- Québec annonce un programme de 2 milliards et demi de dollars pour aider les entreprises qui ont des problèmes de liquidités associés au coronavirus. Des prêts minimums de 50 000 $ sont déjà disponibles à des taux avantageux. Plus de 600 demandes ont déjà été effectuées auprès d'Investissement Québec. Le gouvernement Legault encourage l'achat local, plus que jamais.

- Les radiodiffuseurs du Québec s'unissent pour soutenir l’économie locale.

- Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, est à son tour en isolement volontaire, à sa résidence. Il a récemment été testé pour le coronavirus par mesure de précaution. M. Champagne affirme avoir ressenti des symptômes semblables à ceux d’un rhume moins de 14 jours après être rentré de voyage. Il attend ses résultats.

- Le PM Justin Trudeau est incapable de déterminer combien de temps les mesures d'éloignement sociales seront en vigueur. Son gouvernement se concentre sur le rapatriement des Canadiens coincés à l'étranger. La frontière avec les États-Unis n'est pas encore fermée. Elle devrait l'être dans la nuit de vendredi à samedi.

- Un membre du personnel de l'hôpital Ste-Justine a contracté le coronavirus. Tous les patients, le personnel et les médecins ayant été en contact direct avec l’employé infecté sont maintenant en isolement à la maison.

- Une personne infectée par le coronavirus a fréquenté la Bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-Grâce, le 11 mars dernier, en après-midi. Elle était potentiellement contagieuse. La santé publique du Québec demande aux citoyens qui ont visité la section pour enfants au 2e étage, entre 16 h 30 et 18 h, de surveiller l'apparition de symptômes jusqu'au 25 mars.

- Un premier cas a été dépisté au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit d'un homme de moins de 40 ans qui est arrivé récemment d'Europe.

- Le Bas-Saint-Laurent compte aussi un premier cas. Il s'agirait d'un employé de l'usine Premier Tech de Rivière-du-Loup.

- Au moins 77 Canadiens sont coincés sur le navire de croisière "Costa Luminosa" en raison d'une éclosion de coronavirus qui affecte un nombre indéterminé de passagers. Le bateau était parti le 24 février. Il est maintenant amarré au port de Marseille en France, après un arrêt à Tenerife en Espagne.

- Couche-Tard offre gratuitement le café et le thé à tous les travailleurs de la santé, pour faire sa part dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus. Ça vaut aussi pour les premiers répondants, tels que les pompiers, policiers et ambulanciers. L'initiative est en vigueur dans tous les Couche-Tard du Canada, au moins jusqu'au 16 avril.

- Les syndicats de l'industrie de la construction réclament l'arrêt temporaire et immédiat des chantiers, le temps de mettre en place des mesures d'hygiène efficaces pour protéger la santé des ouvriers.

- Les Québécois sont les plus préoccupés par cette pandémie au Canada, selon un sondage Angus Reid/Université Dalhousie. La moyenne nationale est de 71%. Moins du tiers des répondants au Québec ont fait des provisions en cas d'un confinement prolongé.

POLITIQUE

- L'ex-maire de Drummondville, Alexandre Cusson demande la suspension de la course à la chefferie du PLQ en raison de la pandémie.

SANTÉ

- Une clinique de prélèvements au volant a ouvert ses portes dans un garage de l'hôpital Chauveau de Québec. Elle sera en mesure d'accueillir des patients toutes les 5 minutes.

- Plus de 9 000 personnes ont été testées pour la COVID-19 au Québec depuis le début de la crise.

ÉCONOMIE

Les chaînes de magasins Sports Experts, Atmosphère, L'Équipeur et Party City ferment leurs portes jusqu'au 2 avril. Les commandes en ligne sont acceptées.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La Ligue des droits et libertés demande au gouvernement Legault de réduire la population carcérale pour éviter une propagation rapide du virus à l'intérieur de centres de détention provinciaux. Au moins 18 détenus sont présentement en isolement préventif.

INTERNATIONAL

- Aucun nouveau cas de COVID-19 n'est rapporté à Wuhan en Chine, l'épicentre de la pandémie. Des mesures sont mises en place pour éviter une nouvelle contamination avec des cas importés.

ARTS & SPECTACLES

- La chanteuse Céline Dion est en isolement avec sa famille. Elle invite ses fans à faire la même chose.

SPORTS

- La Major League Soccer (MLS) repousse sa saison de deux mois supplémentaires. Cette mesure touche cinq matchs de l'Impact, dont deux qui devaient avoir lieu à Montréal.

- Formule 1: Le Grand Prix de Monaco est annulé, ceux d'Espagne et des Pays-Bas sont reportés.