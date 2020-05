CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 21 mai PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 82 nouveaux morts au Québec (25 datent de plus de 5 jours), pour un total de 3800. On compte maintenant 45 495 cas de coronavirus, c'est 720 de plus qu'hier. 1 504 personnes sont hospitalisées (baisse de 124 depuis une semaine), dont 176 aux soins intensifs. Au moins 13 300 patients sont maintenant guéris.

- Montréal demeure la ville le plus affectée avec 23 064 cas confirmés et 2 411 décès.

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décèshttps://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/geHeSHiRKL — Santé Québec (@sante_qc) May 20, 2020

CAMPS DE JOUR

- Tous les camps de jours du Québec pourront reprendre leurs activités dès le 22 juin.

ÉDUCATION

- Le gouvernement Legault est décidé à permettre aux élèves de retourner en classe dès septembre. La Presse rapporte que le scénario préconisé prévoit une fréquentation à temps plein au primaire et au secondaire. Si la pandémie ne permet pas à la santé publique de donner son accord, les élèves n'iront à l'école qu'un jour sur deux avec de la formation en ligne complémentaire.

- Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge reconnait qu'il y a eu des ratés dans la distribution des tablettes et des ordinateurs pour l'école à distance. Il remarque toutefois que plusieurs commissions scolaires ont fait peu de demandes, malgré la disponibilité du matériel. Le gouvernement a conclu une entente avec Apple pour obtenir 15 000 tablettes avec connexion internet. Selon LaPresse, environ 5 000 tablettes ont été commandées jusqu'ici dans l'ensemble du Québec.

- La direction du Collège de Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent prépare une session hybride pour la rentrée d'automne 2020.

MONTRÉAL

- Montréal annonce la réouverture progressive de nombreux équipements sportifs et de loisirs. Dès aujourd'hui, les skateparks, aires de pétanque et les pistes d'athlétisme extérieures sont ouverte pour usage individuel. Les parcs à chiens seront de nouveau accessibles à compter de demain. L'accès à l'île Notre-Dame à l'exception de son stationnement, au circuit Gilles-Villeneuve et au parc Jean-Drapeau sera permis dès samedi. Le golf municipal de Montréal ouvrira aussi ses portes cette même journée. Par contre, les aires et les modules de jeux pour enfants demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre.

JUSTICE

- La Cour d'appel a rejeté la requête d'un avocat qui contestait les mesures de confinement imposées par le gouvernement du Québec afin de contrer la pandémie. Jean-Félix Racicot a fait valoir devant le tribunal que l'état d'urgence sanitaire brimait ses droits et libertés fondamentaux. Le tribunal n'est pas de cet avis et a rejeté la requête.

CONSOMMATION

- Vous avez hâte de retourner manger au restaurant ? Un projet-pilote est en branle en Mauricie pour élargir l'espace réservée aux terrasses des établissements. Cette expérience pourrait être suivie ailleurs au Québec.

SANTÉ

- 28 militaires déployés dans les CHSLD ont contracté la COVID-19. 16 se trouvent au Québec et 12 en Ontario. On comptait 5 soldats infectés la semaine dernière.

- Une quarantaine d'inspecteurs fédéraux dans les abattoirs du pays ont été contaminés par la COVID-19. Ils demandent des masques N95 pour mieux se protéger du virus dans ces lieux très humides. 129 employés de l'abattoir d'Olymel à Yamachiche et 73 travailleurs de Cargill à Chambly ont été infectés ces dernières semaines.

FINANCES PUBLIQUES

- La Fédération canadienne des municipalités réclame 10G$ pour aider aux municipalités à équilibrer leurs budgets, sans quoi il pourrait y avoir des coupures de services. La Ville de Montréal anticipe un déficit d'un demi-milliard de dollars, alors qu'à Gatineau le déficit pourrait atteindre 35M$.

INTERNATIONAL

- Le cap des 5 millions d'infectés à travers le monde est franchi. Les États-Unis demeure le pays le contaminé de la planète selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- 106 000 personnes ont contracté la COVID-19 en l'espace de 24 heures sur la planète selon l'Organisation mondiale de la santé.

SPORTS

- À l'aube d'une possible saison de soccer dans la MLS, l'Impact de Montréal envisage de s'entraîner à l'extérieur du Québec.

- La Ligue canadienne de football pense que la saison 2020 pourrait être reportée à l'automne en raison de la pandémie.