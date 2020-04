CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 23 avril PM

SANTÉ

- La COVID-19 a fait 109 nouveaux décès au Québec, pour un total de 1243. On compte maintenant 21 838 cas de coronavirus, c'est 873 de plus qu'hier. 1411 personnes sont hospitalisées, dont 207 aux soins intensifs.

- 9500 professionnels sont désormais absents du réseau de la santé, dont 4000 parce qu'ils ont contracté la COVID-19. François Legault lance un appel aux 5500 autres qui restent à la maison par crainte d'attraper le coronavirus et leur demande de revenir au travail le plus rapidement possible. Le gouvernement prolonge les primes accordées au personnel soignant en première ligne jusqu'au 31 mai.

- Le plan de déconfinement graduel que le gouvernement Legault présentera la semaine prochaine vise à développer une immunité naturelle dans la population, au cours des prochains mois. Présentement, moins de 10% de la population a développé des anticorps à la COVID-19 et il faudrait entre 60 et 80 % d'immunité collective en attendant l'arrivée d'un vaccin (qui pourrait prendre près de 2 ans).

«Ce n'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque, il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. Il ne faudrait pas que les hôpitaux deviennent débordés parce qu'on sort toutes les personnes en même temps.» -François Legault, premier ministre du Québec

- Ottawa investi plus d’un milliard de dollars dans la recherche pour lutter contre la COVID-19. Ça comprend le développement de vaccins et de traitements. La somme servira également à financer la mise en place des essais cliniques et à faire du dépistage à grande échelle. Un groupe de travail sur l'immunité sera aussi mis sur pied.

- Ottawa accepte d'envoyer des militaires en renfort dans les CHSLD du Québec. Le gouvernement Legault a demandé hier au fédéral 1000 militaires supplémentaires. Justin Trudeau n'a cependant pas précisé combien de soldats seront envoyés, ni à quel moment. Il promet qu'il va aider le Québec à reprendre le contrôle, mais estime que l'aide de l'armée n'est pas une solution viable à long terme.

«On voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD, c'est inacceptable. Si vous êtes fâchés, frustrés ou inquiets, vous avez raison. Au Canada, ce n'est pas nos militaires qui devraient prendre soin de nos aînés. On va devoir examiner comment on en est arrivé là.» -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

- 1400 travailleurs de la fonction publique se sont portés volontaires, en l'espace de 48 heures, pour aller travailler dans le réseau de la santé, selon LaPresse canadienne. Ils s'ajoutent aux 2900 employés des commissions scolaires prêts à aider dans les résidences pour personnes âgées.

- Les commis d'épiceries des chaînes IGA et Métro seront invités à porter la visière pour travailler. Le tout se fera sur une base volontaire. Selon un décompte du quotidien Le Soleil, au moins 80 employés des deux chaines ont contracté le coronavirus jusqu'à maintenant.

- La Ville de Longueuil a pris la décision d’annuler l’ensemble de ses événements intérieurs et extérieurs jusqu’au 31 août inclusivement.

- 1000 militaires supplémentaires iront donner un coup de main dans les CHLSD du Québec.

«Ce sera pas idéal, mais au moins ce sera des bras pour nous aider.» - François Legault, PM

Nos équipes médicales sont maintenant actives dans les CHSLD, ça va bien aller 😉 Souhaitez-leur bonne chance!



Our medical teams are now fully active in Long Term Care Homes, everything will get better soon 🙂 Wish them luck!#2DIV #cavabienaller #itwillgetbetter pic.twitter.com/as1gCntxrJ — 2DivCa / 2CdnDiv (@2divca_2candiv) April 23, 2020

ÉCONOMIE

- Le déficit du Canada pourrait atteindre 224 milliards de dollars cette année en raison de la pandémie de COVID-19. C'est l'équivalent d'environ 10 % du PIB, du jamais vu depuis la 2e Guerre mondiale.

- Le bas de laine des Québécois a perdu 27 milliards de dollars en raison de la crise sanitaire, selon La Presse.

- Un restaurant sur deux au Canada risque de fermer ses portes en raison de la crise actuelle. 75% des restaurateurs sont très inquiets de leur niveau d'endettement actuel selon un sondage menée pour le regroupement Restaurants Canada.

- Une nouvelle usine située à Louiseville en Mauricie produira des masques médicaux pour le Québec et le Canada

- Bell accélère le déploiement de son nouveau service Internet résidentiel sans fil en milieu rural. 137 000 foyers de plus seront connectés d'ici la fin du mois. Voyez la liste des communautés concernées en suivant ce lien. Le géant des télécommunications a une fiabilité de 99.99% depuis le début de la crise.

- Loto-Québec a pris la décision de geler le salaire de ses hauts dirigeants et ses directeurs en raison de la crise actuelle. Le versement des bonis de performance est aussi suspendu. Loto-Québec a retiré toutes ses loteries en format papier, à la demande du gouvernement Legault.

INTERNATIONAL

- 2.6 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19, 184 000 sont décédées selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins

- À l'instar d'autres pays européens, la France n'accordera pas d'aide aux entreprises ayant des ramifications dans les paradis fiscaux.

- Le gouvernement français souhaite que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai, à l'exception des bars et restaurants.

- La Chine s'est engagée ce matin à verser 30 millions de dollars supplémentaire à l'Organisation mondiale de la Santé. Ce montant viendra partiellement compenser pour le désengagment des États-Unis à l'égard de l'OMS.

SPORTS

- La Ligue nationale de hockey envisage un retour au jeu en juillet en regroupant les équipes dans quatre villes. Montréal n'en fait pas partie, car les cas de COVID-19 sont trop nombreux. Les matchs seraient présentés à huis clos.

ÇA M'INTÉRESSE !

- Comment garder nos bonnes habitudes (financières) de confinement ? Consultez les suggestions de David Descôteaux, auteur du livre "D'endetté à millionnaire"

- Pour tout savoir le port du masque en tissu, consultez les recommandations de l'équipe de Look du Jour

Shutterstock