CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 26 mars PM

- Le Québec est la province la plus infectée au Canada avec 1629 cas de coronavirus (290 de plus qu'hier) et 8 décès. 106 personnes sont hospitalisées, dont 43 aux soins intensifs. 2 600 personnes sont sous investigation. 31 800 patients ont obtenu un résultat négatif.

Le tiers des Québécois infectés ont moins de 40 ans. (Voyez le bilan par région au bas de cette page) On dénombre 3977 cas de coronavirus et 39 morts au Canada.

- Québec va venir en aide financièrement aux banques alimentaires pour qu'elles puissent faire face à la hausse de la demande.

- Le PM François Legault lance aussi un appel à tous les Québécois en santé, qui ont moins de 70 ans et qui ont du temps pour donner un coup de main aux organismes communautaires.

- 42% des 603 cas de COVID-19 à Montréal sont situés dans l'ouest de la ville, soit Westmount, Mont-Royal, Côte-Saint-Luc, Outremont et Côte-des-Neige.

- Un chauffeur du Réseau de transport de Longueuil a été testé positif à la COVID-19. L'employé oeuvrait dans le Vieux-Longueuil. Sa dernière journée de travail a été le 15 mars. Le RTL collabore avec la Direction de la santé publique pour identifier les personnes avec qui ce chauffeur a été en contact.

- Les différents réseaux de transports collectif du Grand Montréal vont modifier leurs horaire en raison de la baisse d'achalandage causée par la pandémie de coronavirus.

- Bell Média a appris qu'au moins 2 agents de bord et un pilote d'Air Transat ont été testés positifs à la COVID-19. ​150 agents de bord et 30 pilotes du transporteur sont présentement en quarantaine

- Tous les voyageurs qui rentrent au pays ont l'obligation de s'isoler pendant 14 jours sous peine d'amendes salées, et même de peine de prison.

- Un snowbird qui ne respectait pas les consignes de confinement à son retour des États-Unis a été intercepté hier au IGA Marché Lamontagne et fille de Saint-Félicien au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

ÉCONOMIE

- Le PM Justin Trudeau invite les banques et autres institutions bancaires à réduire leurs taux d'intérêt pour aider aux ménages canadiens.

- Cogeco Média met à pied 130 employés en raison d'une baisse des revenus publicitaires.

- La Presse baisse de 10% les salaires de ses syndiqués et ses cadres jusqu'en décembre 2021. Il n'y aura pas de perte d'emploi.

INTERNATIONAL

- Tous les chefs de gouvernement des pays du G20, incluant le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau prendront par à une réunion par vidéoconférence aujourd'hui pour discuter des mesures à prendre pour contrer les effets de la COVID-19.

- Le bilan empire de jour en jour aux États-Unis. Selon les données de l'Université John Hopkins, il y a 69 000 cas et plus de 1000 morts.

ARTS & SPECTACLES

- Le Groupe Juste pour rire a mise à pied temporairement plus des trois quarts de ses effectifs. La mesure affecte autant les artistes, que les employés permanents, temporaires et à contrats. Pour l'instant, le festival d'humour prévu en juillet à Montréal est toujours à l'agenda.

- Le spectacle du Cirque du Soleil qui devait rendre hommage aux divas québécoises cet été à Trois-Rivières est reporté d'un an.