CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 28 mai PM

- La COVID-19 a fait 74 décès supplémentaires au Québec, pour un total de 4302. (Des 74, 70 vivaient dans des résidences pour aînés) On compte maintenant 49 702 cas de coronavirus, soit 563 de plus qu'hier. 1131 personnes sont hospitalisées, dont 178 personnes aux soins intensifs.

- La 2e vague de COVID-19 pourrait frapper dès le mois de juillet et non à l'automne, si les Québécois ne respectent pas les consignes de distanciation physique. C'est ce que révèle un nouveau portrait de l'évolution de coronavirus fait par l'Institut national de santé publique du Québec. Les prédictions les plus pessimistes prévoient que dans le Grand Montréal, le nombre de nouveaux cas pourrait dépasser le pic du mois d’avril, et ce dès juin.

- La COVID-19 serait apparue au Québec plus tôt qu'on ne le croyait. Une Québécoise vivant à Los Angeles a contaminé sa famille de Boucherville en Montérégie à la suite d'un séjour en décembre dernier. Ce n'est que récemment qu'Emmanuelle Francoeur, 29 ans, a appris qu'elle avait contracté le coronavirus. Officiellement, le premier cas d'infection à la COVID-19 au Québec a été enregistré à la fin février.

- Une dizaine d'employés de la santé de la Mauricie qui ont vaincu la COVID-19 pourraient avoir été à nouveau infectés par le virus selon La Presse. Une enquête est en cours pour vérifier s'il s'agit d'une erreur de diagnostic.

- Si vous avez perdu le goût et l'odorat, il est fort possible que vous ayez contracté la COVID-19. Il s'agit d'un symptôme prédominant selon une étude menée par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS de l'Université de Sherbrooke.

- Les sites de camping et de la SEPAQ sont débordés de demandes à la suite de l'annonce de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Pour les détails, c'est ici !

- Sur les 412 CHSLD du Québec, 131 établissements sont toujours aux prises avec une éclosion de la COVID-19. Selon les chiffres du gouvernement, 41 CHSLD vivent une situation critique où plus de 15 % de leurs résidents sont infectés. Et parmi l'ensemble des 2 600 résidences pour personnes âgées de la province, 340 ont au moins un cas de coronavirus entre leurs murs.

- Le ministère de l'immigration présente une nouvelle réforme du Programme de l'expérience québécoise, après une première version vivement critiquée l'automne dernier. La liste des domaines de formation admissibles au programme qui avait soulevé la controverse n'existe plus. Deux programmes pilotes d'immigration permanente verront le jour à compter de juin pour recruter des préposés aux bénéficiaires et des travailleurs du secteur de l'intelligence artificielle.

- Les centres d'hébergement privés craignent de perdre plusieurs employés avec la Grande opération de séduction lancée par le gouvernement Legault. L'État souhaite recruter 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires à 49 000$ par année pour travailler en CHSLD. Pour le même travail, un employé du privé gagne 26 000$/an.

- Les palais de justice du Québec vont rouvrir graduellement à compter de lundi prochain. Ils ont été adaptés pour permettre la distanciation physique. Le nombre de personnes sera limité dans les salles de cour, des plexiglas ont été installés pour les juges et greffiers notamment et du désinfectant est mis à la disposition des gens. 136 salles d'audience virtuelle ont été créés pendant la pandémie. La crise de la COVID a grandement accéléré le virage numérique du système judiciaire.

- La valeur des habitations devrait chuter de 6 à 11% au Québec cette année en raison du ralentissement économique provoqué par la COVID-19. Il faudra attendre à 2022 pour retrouver la valeur d'avant pandémie selon les prévisions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

- Le plan pour la réouverture des restaurants et des bars du Québec sera annoncé dans les prochains jours. Le ministre de l'Économie Pierre Ftizgibbon l'a confirmé lors de la période des questions à l'Assemblée nationale cet avant-midi.

- Les épiceries, dépanneurs et autres commerces situés à l'extérieur de Montréal devront accepter les contenants consignés à compter du 8 juin. Pour la région de Montréal, le service reprendra au plus tard le 22 juin. Le syndicat des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC), qui représente 35 000 employés des épiceries et détaillants, est furieux.

- Dans le TOP 3 des pays les plus infectés on retrouve, les États-Unis, le Brésil et la Russie selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- On dénombre plus de 100 000 morts aux États-Unis

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!