CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 30 avril PM

SANTÉ

- La COVID-19 a fait 98 morts supplémentaires, pour un total de 1859. 92 des nouvelles victimes vivaient dans une résidence pour personnes âgées. On compte maintenant 27 538 cas de coronavirus, soit 944 de plus qu'hier. 1684 personnes sont hospitalisées, dont 214 aux soins intensifs. 4400 personnes sont infectées dans 280 résidences pour aînés et CHSLD.

- Le gouvernement Legault réitère que les rassemblements demeurent interdits même lorsque le déconfinement s’amorcera.

- 214 000 tests ont été effectués au Québec. La province pense pouvoir tester au moins deux fois plus de personnes à la COVID-19 dès la semaine prochaine. Le nombre de dépistages quotidien doit passer de 6 000 à 14 500.

- Le Québec a payé 45M$ pour des masques médicaux qu'il n'a jamais obtenus. Selon plusieurs sources, dont LaPresse, un entrepreneur de Brossard, Patrick Ledoux aurait convaincu les autorités de lui faire confiance pour importer 5 millions de masques N95. Les sommes auraient été détournées par divers stratagèmes. L'affaire est maintenant devant les tribunaux. Québec a bon espoir de ravoir son argent.

«Je pense que les chances sont quand même très bonnes de récupérer le montant total. La Cour a donné son accord pour que l'argent soit bloqué, donc actuellement l'argent est gelé.» -Le PM François Legault

DÉCONFINEMENT

- Le déconfinement du Grand Montréal pourrait être retardé. Le gouvernement Legault assure qu'il se fera seulement si la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Québec indique que la bataille contre le coronavirus est loin d'être gagnée dans la région métropolitaine. Le PM François Legault réitère qu'il n'hésitera pas à repousser la réouverture des commerces prévues le 11 mai et des écoles le 19 mai, si la situation ne s'est pas améliorée.

- Québec promet qu’elle suivra les six critères de l'Organisation mondiale de la santé pour entamer ses mesures de déconfinement. LaPresse rapportait ce matin que les autorités n'ont toujours pas le contrôle de l'épidémie dans les CHSLD et hôpitaux, particulièrement ceux du Grand Montréal. Ils manquent également de tests pour vérifier l'étendue de la pandémie dans la population. 200 000 kits de détection rapide et 100 appareils pour les analyser ont été commandés, mais ils ne seront disponibles qu'à la fin du mois de mai.

MONTRÉAL

- On compte maintenant 1 146 décès liés à la COVID-19 à Montréal et 13 324 cas confirmés.

- Une troisième préposée aux bénéficiaires de la région de Montréal aurait succombé à la COVID-19. Elle travaillait au CHSLD Cartierville et était à l'emploi du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal depuis 12 ans. La femme devait passer un second test après que le premier se soit avéré négatif.

- Des patients de 3 hôpitaux de Montréal aux prises avec une éclosion de COVID-19, soit Maisonneuve-Rosemont, Lakeshore et Douglas, seront temporairement transférés dans des hôtels le temps de désinfecter les unités touchées.

- L'Institut universitaire de santé mentale Douglas de Montréal compte au moins 16 patients et 22 employés infectés, dont des médecins et préposés aux bénéficiaires.

- L'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil et l'hôpital du Sacré-Coeur sont aussi touchés par une éclosion de COVID-19.

- Les tests de dépistage seront augmentés de façon considérable à Montréal-Nord, l'arrondissement le plus touché, passant de 30 à 100 par jour. Un Centre de dépistage ouvrira ses portes demain.

ÉCOLES

- Des jeunes de Trois-Rivières ont lancé une pétition en ligne pour rouvrir les écoles secondaires, une journée seulement aux finissants, pour faire leurs adieux. La pétition a récolté plus de 5 000 signatures. Pour signer ou consulter la pétition, suivez ce lien

UN MÉDICAMENT PROMETTEUR ?

- Le médicament antiviral expérimental Remdesivir du laboratoire américain Gilead aiderait les malades de la COVID-19 à se rétablir plus vite, selon des résultats préliminaires dévoilés par la Maison-Blanche à Washington hier. Une étude restreinte menée en Chine et publiée par la revue The Lancet contredit ces résultats.