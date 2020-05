CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 7 mai PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 121 nouveaux morts, pour un total de 2631. 91% des décès depuis le début de la crise au Québec avait plus de 70 ans. On compte maintenant 35 238 cas de coronavirus, soit 911 de plus qu'hier. 1836 personnes sont hospitalisées, dont 224 aux soins intensifs.

- La réouverture des écoles, garderies et commerces dans le Grand Montréal est reportée au 25 mai.

SANTÉ

- Québec offre une nouvelle prime allant jusqu'à 1000$ par mois pour aider au recrutement dans les CHSLD, résidences pour aînés et hôpitaux. Elle sera offerte à ceux qui acceptent de travailler à temps plein pendant au moins un mois et bonifiée pour les « zones rouges », soit les endroits où l'on compte des cas de COVID-19.

- Les grands-parents de 70 ans et moins pourront finalement garder leurs petits-enfants, sous certaines conditions. Ils doivent être en santé et éviter les accolades. Les enfants ne devront pas non plus aller en garderie. Une certaine confusion régnait depuis hier puisque Québec avait annoncé que les sexagénaires pouvaient retourner au travail, mais qu'ils ne pouvaient pas garder leurs petits-enfants.

- La hausse de tests de COVID-19 promise par Québec tarde à se concrétiser. On n'atteint pas encore les 7 000 par jour alors que les laboratoires sont en mesure d'en analyser plus de 16 000.Des personnes ayant des symptômes de COVID-19 resteraient à la maison plutôt que de se faire tester.

- Au moins 83 employés de la Société de transport de Montréal ont contracté la COVID-19. Un peu plus de la moitié d'entre eux (54%) sont des chauffeurs. La CNESST recommande l'installation de plexiglas pour éviter tout contact avec la clientèle.

- 7 Québécois sur 10 sont en faveur du prolongement du confinement à Montréal pour mieux lutter contre la COVID-19, selon nouveau sondage Léger/La Presse.

ÉDUCATION

- Plusieurs parents de Joliette dans Lanaudière sont soulagés que la réouverture des écoles primaires soit reportée au 19 mai. La Santé publique a pris cette décision en raison d'une forte éclosion de COVID-19. Lanaudière se retrouve au 4e rang des régions les plus infectées, avec 2600 cas confirmés.

ÉCONOMIE

- Aldo se place à l’abri de ses créanciers. La pandémie de COVID-19 fait mal au groupe montréalais qui entame une restructuration.

- Les Québécois de 60 ans et plus peuvent retourner au travail. Cette nouvelle directive survient au moment où le gouvernement fait face à un manque de main-d'oeuvre, dans divers secteurs, incluant l'éducation. Le taux de décès pour les 60 à 69 ans est 6.5%. 91 % des gens décédés de la COVID-19 avaient plus de 70 ans.

- Plus de 7200 Québécois se sont portés volontaires pour travailler dans les champs du Québec cet été. Moins d'une centaine d'entre eux ont déjà été affectés à des tâches, selon le Journal de Montréal. Les besoins se feront surtout sentir à la mi-juin pour les premières récoltes.

INTERNATIONAL

- 3.7 millions de personnes à travers le monde ont contacté la COVID-19 et plus de 263 800 sont décédées selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le Top 5 des pays les plus accablés par les décès on retrouve :

1. États-Unis (73 431)

2. Royaume-Uni (30 150)

3. Italie (29 684)

4. Espagne (25 857)

5. France (25 812)

SPORTS

- La Colombie-Britannique se porte volontaire pour accueillir les matchs de la LNH, si la ligue parvient à relancer sa saison interrompue à la mi-mars en raison de la pandémie.