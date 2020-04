CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce jeudi 9 avril PM

- Entre 11 000 et 22 000 Canadiens seront emportés par la pandémie de COVID-19 selon les prévisions du gouvernement fédéral dévoilées cet avant-midi.

- Justin Trudeau croit que le sommet de la courbe de l'épidémie de coronavirus au Canada sera atteint à la fin du printemps. Le premier ministre estime que la première vague d'infection pourrait se terminer cet été et qu'il pourrait y en avoir d'autres moins importantes pendant un certain nombre de mois. Le retour à la vie normale ne pourra se faire tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Justin Trudeau croit que ça pourrait prendre un an à un an et demi.

- Les hôteliers du Québec étudient la possibilité d'héberger temporairement les familles dont les logements ne seront pas prêts à temps en raison de l'arrêt des chantiers de construction, selon le Journal de Montréal. Plus de 10 mille logements neufs devaient être livrés d'ici le mois de juin.

SANTÉ

- Les Québécois dorment mal, bougent moins, mangent davantage de malbouffe et fument plus de cannabis selon un nouveau sondage.

- Tous les résidents et employés des CHSLD devront se soumettre à un test de dépistage du coronavirus, afin de détecter les foyers d'infection plus rapidement. Plus de 800 résidences pour aînés aux prises avec des cas confirmés ou suspects de COVID-19.

- Les travailleurs du réseau de la santé ayant été exposés au coronavirus pourraient revenir au travail en moins de 7 jours pour éviter une rupture de service. Cette nouvelle directive de la Santé publique inquiète les syndicats qui craignent un autre foyer de contagion comme au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval.

- Le Canada tentera de guérir des patients gravement atteints de la COVID-19 avec du plasma de ceux qui ont vaincu la maladie. Héma-Québec participera aux essais cliniques qui ont donné des résultats positifs lors de la crise du SRAS en 2003.

ÉCONOMIE

- Plus de 4,5 millions de Canadiens ont déjà présenté une demande pour obtenir la Prestation canadienne d'urgence de 2000 $.

- 1 011 000 emplois ont été perdus au Canada en mars en raison de la crise sanitaire. Le taux de chômage grimpe à 7.8% et à 8.1% au Québec.

- Canada Goose rouvre ses huits usines, dont celles de Montréal et Boisbriand pour produire des vêtements médicaux. 900 employés sont rappelés au travail.

- Après Air Canada c'est au tour de WestJet de rappeler ses 6 400 employés remerciés en raison de la pandémie.

- Plus de 1600 ouvriers du Mexique et du Guatémala arriveront par avion à Montréal dès la semaine prochaine pour travailler dans les champs du Québec. Les travailleurs saisonniers seront testés à leur arrivée et devront respecter une quarantaine de 14 jours, rapporte Radio-Canada.

ARTS & SPECTACLES

- Le Festival d'été de Québec annule son édition 2020 en raison de la crise sanitaire

INTERNATIONAL

- Infecté par la COVID-19, le PM du Royaume-Uni, Boris Johnson a passé une 4e nuit aux soins intensifs, mais il prend du mieux et répond bien aux traitements.

- Près de 1,5 million de personnes à travers le monde ont contracté le coronavirus :

- États-Unis : 432 438

- Espagne : 148 220

- Italie : 139 422

- Allemagne : 113 296

- France : 82 080

- Chine : 82 879

- Canada : 19 291