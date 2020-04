CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce lundi 13 avril

- On dénombre 39 nouveaux décès, pour un total de 328 morts liés à la COVID-19 au Québec. La province compte 12 846 cas confirmés, une augmentation quotidienne de 554. 824 personnes sont hospitalisées, dont 217 aux soins intensifs.

CHSLD Herron

Le Bureau du coroner ouvre une enquête sur les décès survenus dans un centre de soins de longue durée, privé situé à Dorval. Depuis le 13 mars, 31 des 150 résidents sont décédés. La mort d'au moins 5 personnes est attribuable à la Covid 19. La coroner Géhane Kamel a été mandatée pour faire la lumière sur la cause et les circonstances de ces décès. De son côté, le service de police de la ville de Montréal a commencé son enquête hier matin au CHSLD. Des documents ont été saisis et des témoins seront rencontrés.

Les propriétaires du CHSLD Herron défendent leur gestion de crise.

Ils disent avoir fait des efforts et affirment que le CIUSSE de l'Ouest de l'Ile de Montréal n'a pas entendu leur appel à l'aide. De son côté le CIUSSE dénonce le manque de collaboration de la direction.

Selon la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, la FTQ, la crise dans la résidence privée pour personnes âgées Herron, est le résultat du désengagement de l'État dans le réseau de la santé.

Autre situation troublante...Des employés du CHSLD du Manoir-de-Verdun, dans le sud-ouest de l'île de Montréal, ont dû prolonger leur quart de travail. Selon Radio-Canada, la gestionnaire du centre d'hébergement aurait ordonné de verrouiller les portes pour empêcher le personnel de quitter les lieux.

Aux Etats-Unis

La ville de Savannah en Georgie a trouvé une méthode pour le moins originale de s'assurer que ses concitoyens respectent les mesures de distanciation sociale. Le service de police utilise 5 drones pour faire la surveillance du haut du ciel. Les drones sont aussi équipés d'un message enregistré qui rappelle aux citoyens de respecter la distance de 2 mètres et de rester à la maison.