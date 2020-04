CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce lundi 13 avril PM

- 32 nouveaux décès sont enregistrés au Québec pour un total de 360 morts causés par la COVID-19.

- 13 557 Québécois sont contaminés par le coronavirus (+711)

- 879 patients sont hospitalisés (+55). 26 sont aux soins intensifs (+9)

Nouvelle liste des services essentiels - Reprise de l'économie au Québec

Les garages et les centres jardins rouvriront cette semaine, puisque le gouvernement du Québec a revu et corrigé la liste des services essentiels. Une partie des ouvriers de la construction seront aussi rappelés au travail. À voir ici !

Santé

- Le gouvernement Legault souhaite améliorer les conditions salariales des préposés aux bénéficiaires pour attirer plus de personnel.

"On a un défi d'attirer des jeunes et aussi des moins jeunes à devenir préposés aux bénéficaires. Il faut que ce soit plus valorisé (...) C'est pas un défi qui est nouveau" - François Legault

- 1100 employés de l'État ont été redéployés pour améliorer le sort de nos aînés.

- La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais attribue la situation au CHLSD Herron de Dorval à une "dégradation des services".

"La critique, je suis capable de la prendre rendu à mon âge. Si je fais de la politique, c'est parce que je suis capable d'accepter la critique. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on veut prendre soin de nos ainés, on prend soin de nos ainés et on va tout faire pour mettre en oeuvre des changements organisationnels dans nos milieux de vie". - Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

CHSLD Herron

Le Bureau du coroner ouvre une enquête sur les décès survenus dans un centre de soins de longue durée, privé situé à Dorval. Depuis le 13 mars, 31 des 150 résidents sont décédés. La mort d'au moins 5 personnes est attribuable à la Covid 19. La coroner Géhane Kamel a été mandatée pour faire la lumière sur la cause et les circonstances de ces décès. De son côté, le service de police de la ville de Montréal a commencé son enquête hier matin au CHSLD. Des documents ont été saisis et des témoins seront rencontrés.

Les propriétaires du CHSLD Herron défendent leur gestion de crise.

Ils disent avoir fait des efforts et affirment que le CIUSSE de l'Ouest de l'Ile de Montréal n'a pas entendu leur appel à l'aide. Ils disent avoir fait des efforts et affirment que le CIUSSE de l'Ouest de l'Ile de Montréal n'a pas entendu leur appel à l'aide. De son côté le CIUSSE dénonce le manque de collaboration de la direction.

Selon la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) la crise dans la résidence privée pour personnes âgées Herron, est le résultat du désengagement de l'État dans le réseau de la santé.

Autre situation troublante

Des employés du CHSLD du Manoir-de-Verdun, dans le sud-ouest de l'île de Montréal, ont dû prolonger leur quart de travail. Selon Radio-Canada, la gestionnaire du centre d'hébergement aurait ordonné de verrouiller les portes pour empêcher le personnel de quitter les lieux.

Test portatif pour le dépistage de la Covid-19

Une entreprise d'Ottawa vient de mettre au point un test portatif et rapide pour le dépistage de la Covid-19. Le «Cube Spartan» développé par Spartan Bioscience promet des résultat en moins d'une heure selon La Presse. L'appareil portatif de la taille d'une tasse, élimine le besoin d'envoyer les échantillons en laboratoire.

Covid-19 dix fois plus mortel que le H1N1

Selon l'OMS, le nouveau coronavirus est dix fois plus mortel que le virus H1N1 apparue au Mexique en 2009. Les autorités sanitaires mondiales recommandent un déconfinement «lent».

Économie-Secteur agricole

Ottawa annonce 50 millions de dollars pour venir en aide aux agriculteurs et couvrir les frais d'isolement de 14 jours des travailleurs saisonniers arrivés de l'étranger.

Aux États-Unis

La ville de Savannah en Georgie a trouvé une méthode pour le moins originale de s'assurer que ses concitoyens respectent les mesures de distanciation sociale. Le service de police utilise 5 drones pour faire la surveillance du haut du ciel. Les drones sont aussi équipés d'un message enregistré qui rappelle aux citoyens de respecter la distance de 2 mètres et de rester à la maison !