CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce lundi 23 mars PM

- En date du lundi 23 mars, le Québec compte 628 cas (409 deplus qu'hier), 45 patients hospitalisés, 20 personnes aux soins intensifés et 4 décès. Le Québec est désormais la province la plus infectée.

- Tous les commerces et entreprises jugés non essentiels devront être fermés d'ici demain soir (mardi) minuit jusqu'au 13 avril, incluant les chantiers de construction et les alumineries.

- Voici la liste des commerces/entreprises autorisés à ouvrir leurs portes (épiceries, pharmacies, banques, stations service, usines de production d'équipements médicaux, restaurants avec livraison, etc.). Les succursales de la SAQ demeurent ouvertes, mais avec un nombre limité de clients. Les SQDC sont aussi ouvertes.

- Les personnes âgées en résidence ne sont plus autorisées à sortir, sauf exception, avec accompagnement.

- Le gouvernement du Québec mise sur la bonne foi des Québécois pour respecter les consignes. «Si c'est nécessaire nous avons les pouvoirs pour contraindre, mais je ne souhaite pas les utiliser.» François Legault, PM du Québec. Pour l'instant, il n'est PAS question de recourir à l'armée canadienne.

Québec dévoile un guide d'autosoins qui comprend notamment une liste des personnes à risque, des conseils de prévention et les symptômes de la maladie et ce qu'il faut prendre pour les soulager.

- Le Service de police de la ville de Montréal a décrété l'état d'urgence hier (dimanche) soir. La dernière mesure du genre a été prise lors de la crise du verglas en 1998.

- Une pétition en ligne est lancée pour la suspension totale de la session des universités et cégeps au Québec.

- Des chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal lancent dès aujourd'hui une étude pour développer un médicament contre la COVID-19 à partir de la colchicine, un anti-inflammatoire, souvent utilisé pour traiter la goutte et les péricardites.

- Une nouvelle clinique de dépistage sans rendez-vous ouvre ses portes ce matin dans le quartier des Spectacles à Montréal. Elle est située sous des tentes chauffées, au coin des rues de Maisonneuve et Saint-Urbain. La clinique sera ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Voyez les images captées sur place par notre collègue de CJAD 800 à Montréal :

