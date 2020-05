CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce lundi 25 mai PM

BILAN

- Le Québec a franchi le cap des 4000 morts liés à la COVID-19, avec plus précisément 4069 morts. C'est 85 décès de plus depuis hier. (42 décès datent de plus de 7 jours, notamment à Laval.) On compte maintenant 47 987 cas de coronavirus, soit 573 de plus qu'hier. 1425 personnes sont hospitalisées, dont 179 aux soins intensifs. Plus de 14 600 patients sont maintenant guéris.

RÉOUVERTURE

- Les centres commerciaux à l'extérieur de la région de Montréal pourront rouvrir à compter du 1er juin. Les détails de cette réouverture seront dévoilés demain par le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.

- Les commerces qui ont pignon sur rue dans le Grand Montréal, incluant la Montérégie et Laval, peuvent rouvrir leurs portes ce lundi. Différentes mesures ont été mises en place pour protéger les employés et les clients.

- Québec dépêche 1000 agents de prévention aux quatre coins de la province. Ils visiteront les différents lieux de travail pour informer et sensibiliser les gens sur les normes sanitaires à respecter.

- Tout comme les bars, les restaurants et les campings, les églises souhaitent rouvrir leurs portes dès que possible. L'Assemblée des évêques catholiques du Québec a préparé un plan de reprises des activités qui n'a toujours pas été approuvé par la Santé publique.

- Le gouvernement Legault dévoile les différentes phases de son plan de déconfinement. Tout porte à croire qu'une annonce est imminente en ce qui concerne la reprise des activités touristiques, incluant les campings, au Québec.

CANICULE

- Québec va devancer son plan d'installer des climatiseurs portatifs dans les CHSLD pour faire face à la canicule prévue cette semaine. La chaleur accablante risque de compliquer la situation déjà difficile dans les centres d'hébergement où il y a des éclosions de COVID-19. Alors qu'on ressentira jusqu'à 38 degrés avec l'humidex, plus ou moins 30% des chambres des centres d'hébergement sont actuellement climatisées.

FAITS DIVERS

- Une tour de télécommunications a été incendiée dans le sud-ouest de Montréal la nuit dernière. ​Une théorie du complot veut que la technologie 5G soit à l'origine de la pandémie de COVID-19.

TRANSPORT

- Il y a distribution ce lundi de couvre-visages réutilisables dans les stations de métro et les terminus d'autobus du Grand Montréal. La distribution se fait majoritairement dans les zones considérées comme "chaudes". 300 000 masques seront ainsi distribués dans le réseau de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal d'ici la fin du mois.

- Le péage est de retour sur le pont de l'A25 entre Montréal et Laval et sur le pont de l'A30 en Montérégie.

CONFINEMENT PROLONGÉ

- 1 fonctionnaire sur 5 pourrait continuer à faire du télétravail lorsque la crise du coronavirus sera terminée. C'est ce que le ministre à la Transformation numérique, Éric Caire, a déclaré à La Presse. 71% des employés de l'État travaillent actuellement de la maison.

ÉCONOMIE

- Ottawa veut donner 10 jours de congé de maladie payés par année à tous les travailleurs canadiens. Le fédéral est en discussion avec les provinces. Le premier ministre Justin Trudeau affirme qu'il ne veut pas que les gens qui ont des symptômes potentiels de la COVID-19 se sentent obligés d'aller travailler et aient à choisir entre rester à la maison ou pouvoir payer ses factures, lors de la reprise des activités économiques

- Guy Laliberté souhaite racheter le Cirque du Soleil qu'il a créé en 1984. C'est ce qu'il a annoncé, alors qu'il était en entrevue à l'émission Tout le monde en parle hier soir. Le Cirque a cessé la présentation de l'ensemble de ses spectacles, à travers la planète, en raison de la pandémie. 95% des employés ont été mis à pied. La dette du Cirque est évaluée à 900M$.

ÉDUCATION

- La direction de la commission scolaire du Chemin-du-Roy en Mauricie a pris la décision de suspendre les cours à l'école St-Paul de Trois-Rivières après que trois membres de son personnel enseignant aient été testés positifs à la Covid-19.

DEMANDEURS D'ASILE

- Québec va revoir chaque dossier des demandeurs d'asile travaillant dans les CHSLD en vue de les accepter comme immigrants, plutôt que comme réfugiés. Le premier ministre François Legault affirme en avoir fait la demande lui-même au ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette. Plusieurs dizaines de préposés aux bénéficiaires sont en attente d'obtenir une résidente permanente au Québec.

INTERNATIONAL

- Le Brésil est le 2e pays le plus infecté de la planète avec 363 000 cas de COVID-19, ce qui n'a pas empêché le président brésilien, Jair Bolsonaro de participer - sans masque - à un rassemblement avec ses partisans hier.

- Les terrasses et plages de l'Espagne sont rouvertes ce lundi. L'Italie autorise la réouverture des piscines. En Grèce, les terrasses des tavernes et cafés sont de nouveau en opération.

SPORTS

- La LNH dévoile la deuxième phase de son plan de retour au jeu. Les joueurs devront être testés deux fois par semaine.

- Golf: Tiger Woods et Peyton Manning remportent l'événement «The Match» qui a permis d'amasser 20 millions $ pour la luttre au coronavirus.

ÇA M'INTÉRESSE!

- Une enseignante de Victoriaville dans les Bois-Francs a créé un groupe de soutien pour ceux et celles qui ont vaincu la COVID-19. À lire ici !

- À un mois de la Fête nationale, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal met en vente des masques aux couleurs du Québec.

SSJB Montréal