CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce lundi 30 mars PM

- La Covid-19 a malheureusement fait 3 nouveaux décès au Québec, pour un total de 25 morts. Le Québec compte maintenant 3430​ cas de coronavirus, soit 590 de plus qu'hier. 235 personnes sont hospitalisées, dont 78 aux soins intensifs. (Tranches d'âges des décès au Québec: 60-69 ans: 1 décès, 70-79 ans: 6 décès, 80-89 ans: 16 décès, 90 ans et + : 2 décès

- Montréal compte 1612 cas de coronavirus, soit 251 de plus qu'hier. Voyez ICI le nombre de cas par arrondissements.

- Québec annonce que la majorité des commerces, incluant les épiceries, seront fermés tous les dimanches d'avril. L'objectif est de donner un peu de répit aux employés de l'alimentation. Seuls les stations-service, dépanneurs, pharmacies et les commandes à emporter dans les restaurants demeureront ouverts.

- Ottawa élargit sa subvention salariale à toutes les entreprises dont les revenus ont diminué d'au moins 30% en raison de la COVID-19. Elle ne se limitait qu'aux PME, la semaine dernière. Elle couvrira 75% de la première tranche de 58 700 $ du salaire de l'employé. L'aide sera aussi offerte aux organismes à but non lucratif.

- 9 membres de la Régie de police de Memphrémagog en Estrie sont atteints de la COVID-19, soit 7 policiers et 2 civils.

- Bonne nouvelle pour les parents ! Le portail Web promis par le ministre de l'Éducation est maintenant accessible. Suivez ce lien : écoleouverte.ca

- Le gouvernement du Québec débloque 133M$ pour venir en aide aux résidences pour aînés et aux personnes vulnérables.

#COVID19 Avec cette aide d’urgence, on va pouvoir engager plus de personnel, acheter plus de matériel de protection et plus de désinfectant. On se donne les moyens pour mieux s’occuper de nos aînés et, surtout, mieux les protéger. #onseprotège pic.twitter.com/x1hX8aYA92 — Marguerite Blais - Coalition Avenir Québec (@Marguerite_CAQ) March 30, 2020

- Le ministère de la Santé réquisitionne les masques médicaux de toutes les écoles du Québec pour mieux faire face à la pandémie. Les cégeps et les universités sont également mis à contribution.

- Près d'un million et demi de masques médicaux commandés par l'entreprise lavalloise PIP sont coincés depuis le mois de février dans des conteneurs bloqués en Inde selon Le Devoir en raison d'un ordre du gouvernement Modi.

- L'Hôpital La Cité-de-la-Santé de Laval a transféré 133 patients dans un hôtel afin de libérer des lits pour traiter les patients atteints de la COVID-19. Le nom de l'hôtel n'est pas dévoilé à la demande du réseau de la santé.

- Les locaux de la Direction de la santé publique de l'Estrie ont été désinfectés de fond en comble durant la fin de semaine pour contrer une éclosion de COVID-19. Selon La Voix de l'Est, la contamination pourrait avoir été causée par des infirmières de Granby appelées en renfort faire du dépistage.

- Les 4 000 membres de la communauté juive Tosh de Boisbriand au nord de Montréal sont en quarantaine pour 14 jours après une éclosion de COVID-19. Au moins 14 personnes ont été testées positives.

- Le pont Samuel-De Champlain à Montréal s'est illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel hier soir dans le cadre du mouvement #Çavabienaller. À voir ici !

- Plusieurs autopatrouilles du SPVM ont activé leurs gyrophares et leur sirène en guise de soutien au personnel médical du CHUM hier soir. Des démonstrations similaires se sont déroulées un peu partout au Québec ces derniers jours.

INTERNATIONAL

- On dénombre près de 725 000 cas de coronavirus à travers le monde. 34 000 personnes ont succombé au virus et 152 000 patients sont en rémission.

- Les États-Unis trône au sommet des pays les plus infectés avec 143 000 cas de COVID-19 et plus de 2500 morts. New York demeure l'épicentre de l'épidémie.

- SkyNews rapporte que le Prince Charles, atteint de la COVID-19, est sorti de sa quarantaine une semaine son isolement volontaire, comme le suggère les directives britanniques.

SPORTS

- La Traversée du lac Saint-Jean annulée en raison du coronavirus

- Le Marathon d'Ottawa est reporté à l'an prochain

- Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021.

- Le joueur des Celtics de Boston Marcus Smart est maintenant rétabli du coronavirus.