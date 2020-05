CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce lundi 4 mai PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 75 nouveaux décès (72 sont survenus dans les CHSLD), pour un total de 2280 morts. On compte maintenant 32 623 cas de coronavirus, soit 758 de plus qu'hier. 1172 personnes hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs.

SANTÉ

- Les enseignants qui le désirent pourront porter un masque. Le ministère de l'Éducation devrait fournir l'équipement. La réouverture des écoles et services de garde de la métropole est toujours prévue le 19 mai, pour l'instant.

- Le quart des 1620 voyageurs québécois déclarés positifs à la COVID-19 revenaient des États-Unis selon des données du ministère de la Santé, obtenue par le quotidien Le Devoir. 18% revenaient d'ailleurs au Canada, 16% ont visité l'Europe et 11% se sont rendus dans plusieurs pays, et un seul cas déclaré revenait de la Chine.

- Des recherches sont en cours pour déterminer l'origine du coronavirus qui circule au Québec. Ces recherches sont menées par l'Institut national de santé publique en collaboration avec le Centre de génomique de l'Université McGill.

- Santé Canada doute de l'efficacité des tests de détection de la COVID-19 vendus par la compagnie ontarienne Spartan Bioscience. Le gouvernement du Québec a acheté 200 000 de ces tests dont la livraison est prévue d'ici la fin du mois. Le contrat est évalué à 16 M$.

- Un jeune homme de Sherbrooke est à l'hôpital après avoir bu du Purell. L'individu de 30 ans a commis sa bêtise devant des policiers qui sont intervenus dans un logement pour mettre fin au party où il se trouvait, tôt hier matin.

RÉOUVERTURE DES COMMERCES

- Québec repousse d'une semaine la réouverture des commerces dans le Grand Montréal, du 11 au 18 mai, en raison de la faible marge de manoeuvre dans les hôpitaux de la métropole.

- Les commerces de détail situés à l'extérieur du Grand Montréal ont rouvert leurs portes aujourd'hui, après six semaines de confinements. Des mesures de protection ont été mises en place pour protéger les employés et les clients.

- Les milieux de la restauration, hôtellerie et culturel devront prendre leur mal en patience. Le gouvernement ne prévoit pas de réouverture à court terme en ce qui les concerne.

MONTRÉAL

- Des autobus de la STM seront transformés en cliniques de dépistage.Ils pourront se déplacer dans les quartiers chauds, des lieux de travail ou encore des écoles.

- La hausse des tarifs dans les transports en commun de Montréal et ses banlieues est reportée en raison de la pandémie. Le coût des droits de passage devait augmenter de 2% en juillet. L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a pris cette décision pour éviter que les usagers encaissent « un impact financier supplémentaire dans un contexte exceptionnel et difficile.»

- De nombreux Montréalais ont profité du beau temps en fin de semaine pour se déconfiner et se regrouper, au point de mettre de côté les règles de distanciation sociales. La Ville de Montréal a annoncé samedi soir la fermeture des stationnements des parcs Lafontaine, Maisonneuve, Jarry, Fédérick-Back et de l'Île-de-la-Visitation pour limiter les déplacements.

- Le Service de police de Montréal a remis 208 contraventions pour non respect des règles de distanciation sociales au cours de la dernière semaine pour un total de 2049 tickets décernés depuis l'ordre de confinement.

«Je crois que la journée de samedi et une belle journée test. Faut se rappeler que la dernière journée qu'il a fait beau comme ça, ça remontait à septembre. Le comportement humain c'est comme un presto, fallait que les gens ventilent, qu'ils prennent l'air qu'ils sortent. On a vu déjà dimanche c'était moins pire. C'est sûr que la température n'était pas aussi belle dimanche. Je suis convaincu qu'au fur et à mesure que les jours vont avancer, les gens vont moduler leurs comportements et ça va très bien aller.» - André Durocher, commandant au SPVM

- La Ville de Montréal annonce l'ouverture partielle sur rendez-vous de ses comptoirs de permis, dès aujourd'hui. Les citoyens sont invités à contacter le 311.

ÉCONOMIE

- Air Canada prendra la température de ses passagers avant de les laisser embarquer à bord de ses appareils. Cette mesure s'inscrit dans un programme de «sécurité personnelle et d’entretien rehaussé». Il sera impossible de réserver deux sièges côte à côte, au moins jusqu'au 30 juin, sauf pour les clients ayant besoin d'assistance.

- Air Canada déclare des pertes de plus d'un milliard de dollars au premier trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice net de 345 M$ pour la même période l'an dernier.

- Carnival Cruise Line annonce que toutes ses croisières nord-américaines et australiennes sont annulées jusqu'au 31 juillet. La reprise des activités se fera graduellement en août, mais seulement au départ de trois ports des États-Unis, soit Miami et Port Canaveral en Floride et Galveston, au Texas.

- La vente de loteries reprend aujourd'hui au Québec. Détails ici !

AIDE AUX FAMILLES

- Les familles canadiennes recevront 300$ de plus par enfant pour leurs allocations familiales ce mois-ci. La mesure temporaire avait été annoncée en mars.

POLITIQUE

- Le PM Justin Trudeau ne sait pas s'il renverrait ses enfants à l'école. Il a dit comprendre l'anxiété des parents face à cette décision, alors qu'il était en entrevue à l'émission à Tout le monde en parle, hier soir.

- De son côté, Andrew Scheer dit avoir hâte de retourner ses enfants à l'école. Le chef conservateur, père de 5 enfants, se dit prêt à suivre les recommandations des experts de la santé.

INTERNATIONAL

- Plusieurs pays de l'Europe s'engagent dans un déconfinement progressif, avec l'Italie en tête. 4,4 millions d'Italiens retournent au travail ce lundi.

- Le Portugal se déconfine aussi avec la réouverture progressive des commerces incluant les salons de coiffure et les concessionnaires automobiles.

- 3.5 millions de personnes à travers le monde ont été infectés par le coronavirus - 247 630 patients ont succombé à la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Plus de 267 000 Américains sont morts de la COVID-19.

- Dans une entrevue accordée à Fox News, Donald Trump a de nouveau accusé la Chine d'avoir caché des informations au monde entier relativement au coronavirus. Le président américain est en quête d'un second mandat.