CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce mardi 14 avril PM

Le Québec enregistre 75 décès supplémentaires liés à la COVID-19 pour un total de 435 morts. On dénombre 14 248 cas confirmés à travers la province, une augmentation quotidienne de 691 cas. 936 personnes sont hospitalisées, dont 230 sont aux soins intensifs.

- Il manque 1250 employés dans les CHSLD du Québec, soit parce qu'ils ont contracté la COVID-19 ou qu'ils craignent d'être infectés. Le gouvernement lance un appel à tous ceux qui ont une formation médicale, y compris les enseignants en soins infirmiers pour combler cette pénurie de personnel.

- 41 des 2600 résidences pour aînés du Québec sont considérées comme «critiques» par le gouvernement. La liste de ces établissements sera rendue publique et mise à jour quotidiennement.

- Des proches aidants seront autorisés dans les CHSLD à compter de jeudi matin, selon des critères stricts. Québec demande aux familles de ne pas mettre de pression sur les établissements pour aller visiter leurs proches.

- François Legault estime qu'il n'est pas question à «court terme» de rouvrir les écoles.

- Ottawa distribuera plus d'un million de masques N95 et des millions de gants aux provinces dans les prochains jours. Le fédéral attend aussi de nouvelles jaquettes d’hôpital lundi prochain.

- Le fédéral met en place de nouvelles mesures pour les Canadiens qui reviennent de l'étranger. À compter de minuit ce soir, tous les voyageurs qui n'ont pas de symptômes devront présenter un plan de quarantaine « crédible », sinon ils devront s'isoler à l'hôtel.

- Le pic de la pandémie devrait être atteint ce samedi au Québec selon les experts de la Santé publique.

- Le Québec compte 10 CHSLD classés rouges en raison de la COVID-19. De 27 à 57% des patients sont atteints de la maladie selon La Presse.

- Le frein de l'activité économique a un effet bénéfique sur la qualité de l'air à Montréal. Les polluants, tel que le monoxyde de carbone ont chuté de 13 à 28% au cours du dernier mois.

- Les Canadiens craignent un retour hâtif au travail selon un nouveau sondage Léger. Un Canadien sur 5 serait même prêt à se confiner jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin.

- 70 vaccins contre le COVID-19 sont en développement. La formule "gagnante" devrait être prête d'ici 12 à 18 mois selon l'OMS.

- Le gouvernement du Québec a revu sa liste des services essentiels. Dès demain, les garages et les centres de jardinage reprendront leurs activités et dès lundi prochain, les ouvriers de la construction résidentielle seront de retour au travail, sous certaines conditions.

- Près de 5,4 millions de Canadiens ont demandé à recevoir la Prestation canadienne d'urgence. Des milliers d'autres requêtes sont analysées par le gouvernement fédéral.

- Les opérations de l'usine Olymel de Yamachiche en Mauricie reprennent ce mardi avec une centaine d'employés. L'usine a été fermée à la fin mars en raison d'une multiplication de cas de COVID-19.

- La firme immobilière Royal LePage prévoit que le prix des maisons à Montréal reculera de 3.5% si l'activité économique reprend seulement à la fin de l'été. Si tel est le cas, il s'agira de la chute la plus marquée depuis 50 ans

- Justin Trudeau se défend d'avoir contrevenu aux règles de confinement en allant au chalet familial en Outaouais ce week-end pour célébrer Pâques avec sa famille.

- Plus des trois quarts des Canadiens sont satisfaits du travail du gouvernement de Justin Trudeau pour gérer la crise actuelle selon un sondage Léger. François Legault fait encore mieux avec un taux de satisfaction de 95%.

- Le syndicat représentant les 4500 chauffeurs de la Société de transport de Montréal a fait paraître une publicité dans les journaux ce matin pour demander à tous les usagers de se masquer dans les transports en commun.

- Une unité d'hospitalisation externe sera aménagée à l'hôpital LaSalle afin d'accueillir des patients infectés à la COVID-19. L'installation temporaire d'une trentaine de lits recevra les patients les plus malades des CHSLD. Les travaux sont en cours et les premiers patients devraient être admis du début de la semaine prochaine.

- Le gériatre David Lussier, qu'on a vu sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche, est atteint de la COVID-19. Il explique avoir été testé samedi, comme tout le personnel de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal où 33 résidents sont décédés du coronavirus. Le médecin a eu son résultat lundi après-midi et ne souffre que de symptômes légers. Il est en isolement à son domicile pour 14 jours.

- Valérie Plante veut présenter un plan de relance pour Montréal au début du mois de mai. Le principal enjeu sera de respecter la distance de 2 mètres entre les citoyens. Elle croit qu'il faudra repenser l'espace public, ainsi que les horaires de travail pour désengorger les transports en commun à l'heure de pointe. Valérie Plante se tourne toutefois vers l'avenir avec l'organisation éventuelle d'un grand événement qui viendrait souligner la relance de la métropole.

- Près de deux millions de personnes ont contracté la COVID-19 à travers le monde selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins

- L'Autriche est devenue aujourd'hui le premier pays de l'Europe à alléger les règles de confinement. Toutefois, le port du masque est obligatoire dans les transports publics.

- La France prolonge le confinement jusqu'au 11 mai. Après cette date, les écoles pourront rouvrir, à l'exception de celles de niveau supérieur.

- Le président des États-Unis, Donald Trump estime pouvoir décider seul du moment du déconfinement, ce qui contrevient aux lois en vigueur. Il a eu un échange corsé avec les journalistes à ce sujet lors de son dernier point de presse qui a duré plus de 2h30.

