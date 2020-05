CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mardi 19 mai PM

- La COVID-19 a fait 51 nouveaux morts au Québec, pour un total de 3647. On compte maintenant 44 197 cas de coronavirus, c'est 570 de plus qu'hier. Il s'agit du plus bas total de cas depuis le 11 avril. 1784 personnes sont hospitalisées, dont 180 aux soins intensifs. 12 500 personnes sont maintenant guéries.

- 600 employés de la santé sont retournés au travail pendant le long week-end et 145 employés de plus depuis hier. Le gouvernement du Québec a annoncé au début du mois une prime de 1000$/mois pour contrer l'absentéisme. 10 000 personnes ont été embauchées via le site «Je contribue».

DÉCONFINEMENT

- Le gouvernement Legault n'hésitera pas à remettre le Québec sur pause si le coronavirus recommence à se propager. La réouverture des commerces pourrait être freinée. Pour éviter que ça se produise, François Legault réitère l'importance de respecter la distanciation physique, de se laver les mains et de porter le masque.

«Ce n'est pas le temps d'aller envoyer des gens dans les hôpitaux de façon inutile parce qu'on n'a pas respecté les consignes. On doit jouer en équipe et comme on le dirait au hockey, ce n'est pas le temps de pogner une punition niaiseuse et de perdre le match.» -François Legault, premier ministre du Québec

- Le déconfinement amorcé dans les régions depuis deux semaines avec la réouverture des commerces puis celle des écoles se passe comme prévu. Le directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda, précise qu'il n'y a aucun foyer d'éclosion important dans les régions dites en zone froide.

- Après l'annonce de l'ouverture des commerces du Grand Montréal le 25 mai, le gouvernement Legault planche sur un plan de déconfinement plus large. Au cours des prochains jours, on devrait connaître les dates pour la reprise des activités notamment dans les salons de coiffure, les camps de jour et autres rassemblements partout en province.

- Les services de garde de la région métropolitaine pourront rouvrir le 1er juin prochain. Le nombre de places sera toutefois limité.

- La distanciation sociale de deux mètres demeure en vigueur. Ceux qui ne respectent pas les règles peuvent être mis à l'amende. Le Service de police de la ville de Montréal a remis 267 contraventions au cours de la dernière semaine pour un total de 2515 tickets depuis le début du confinement.

ÉCONOMIE

- La FTQ propose une hausse de salaire de 12% pour les préposés aux bénéficiaires. La nouvelle offre déposée cet avant-midi ferait donc grimper leur rémunération à 25 $ l'heure. Ce montant a régulièrement été évoqué par le premier ministre François Legault ces dernières semaines pour combler la pénurie des préposés dans les CHSLD durement affectés par la crise de la COVID-19.

- La chaîne de magasins de vêtements Reitmans annonce son intention de se placer sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de se restructurer.

- Ottawa élargi l'accès aux prêts pour les petites et moyennes entreprises canadiennes. Plus de 600 000 PME ont déjà obtenu un prêt de 40 000 $ grâce au programme fédéral.

- La relance économique se poursuit en Ontario avec la réouverture de tous les commerces ayant pignon sur rue.

- Les dépanneurs aimeraient un accommodement dans la loi pour livrer des cigarettes à leurs clients. Les ventes de tabac ont augmenté de 30% à certains endroits avec la fermeture des cabanes dans les réserves autochtones.

SÉCURITÉ À LA FRONTIÈRE

- La fermeture de la frontière canado-américaine aux voyages jugés non essentiels est prolongée jusqu'au 21 juin. Il s'agit de la 2e prolongation de l'entente conclue en mars entre le Canada et les États-Unis.

ENVIRONNEMENT

- Québec pourrait atteindre son objectif de réduction de gaz à effet de serre grâce à la pandémie.

INTERNATIONAL

- Le président américain, Donald Trump menace à nouveau de couper le financement de l'Organisation mondiale de la Santé. Il donne 30 jours à l'OMS pour améliorer son service, sans quoi, il rendra permanent la suspension temporaire du financement américain.

- Donald Trump a fait réagir la communauté médicale internationale en déclarant prendre de l'hydroxychloroquine à titre préventif contre le coronavirus. Aucune étude scientifique n'a démontré une éventuelle efficacité de ce médicament utilisé contre le paludisme et certaines maladies auto-immunes, tel que le lupus.

- L'hydroxychloroquine peut affecter la vision, provoquer des troubles gastriques, des difficultés respiratoires et cardiovasculaires, particulièrement chez les personnes en surpoids.

- Le Brésil est maintenant le 3e pays le plus infecté par la COVID-19 avec plus de 255 000 cas confirmés. Les États-Unis sont au premier rang (1.5 M), suivi de la Russie (300 000)

- Une Polonaise de 103 ans et une Espagnole de 113 ans qui avaient contracté le coronavirus sont maintenant guéries.