CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mardi 21 avril PM

SANTÉ

- Le Québec a franchi le cap des 1000 décès liés à la COVID-19, avec 1041 morts, soit une augmentation de 102 depuis hier. 82% (850) de ces décès proviennent des résidences pour ainés. On compte maintenant 20 126 cas de coronavirus, c'est 807 de plus que lundi. 1224 personnes sont hospitalisées, dont 201 aux soins intensifs.

- Mis à part 80 résidences pour personnes âgées sur 2600 à travers le Québec qui sont dans une situation difficile, le gouvernement Legault estime que la courbe de la pandémie continue de se stabiliser. Il songe à une réouverture graduelle de l'économie, des garderies et des écoles dans les prochaines semaines et prochains mois.

«Ça ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner un million d'enfants dans les écoles en même temps avec les risques qu'il y ait une contagion chez les parents et qu'il y ait beaucoup de gens en même temps qui créent une 2e vague.» -François Legault, premier ministre du Québec

- La COVID-19 est maintenant la plus importante cause de mortalité au Québec. Depuis une semaine, elle tue en moyenne 83 personnes par jour, contre 59 pour le cancer, 44 pour les maladies du coeur, 7 de la maladie d'Alzheimer et 3 de la grippe.

- Au moins 4 000 travailleurs de la santé sont atteints de la COVID-19 au Québec. C'est l'équivalent de 1 cas sur 5. À lui seul, le CIUSSS Centre-Sud de Montréal compte plus de 1 000 travailleurs infectés.

- Au moins 18 travailleurs du service Info-Santé à Montréal et Laval ont été testés positifs à la COVID-19, selon LaPresse. Cette prolifération de cas n'entraine pas d'arrêt de service.

- Le gouvernement du Québec dévoilera plus tard cette semaine une nouvelle position sur le port du masque. Les Québécois pourraient être invités à se couvrir le visage avec des masques artisanaux lors de leurs déplacements, notamment dans les transports en commun, afin de réduire les risques de contamination.

- 207 CHSLD ou résidences privées sont maintenant affectés par la pandémie. Voyez la liste officielle du gouvernement du Québec

- Le Collège des médecins du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l'Ordres des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec enquêteront conjointement sur les soins offerts dans les CHSLD depuis le début de la crise sanitaire.

- C'est la fin du confinement obligatoire de la communauté juive Tosh de Boisbriand.

- Deux avions canadiens qui devaient ramener des cargaisons de fournitures médicales de Chine sont revenus vides au Canada. Un des appareils était nolisé par Ottawa, l'autre par une province que Justin Trudeau n'a pas voulu identifier, mais il ne s'agit pas du Québec assure François Legault.

ÉCONOMIE

- Ottawa met sur pied le Fonds d’urgence pour l'appui communautaire. Il disposera d'une enveloppe de 350 millions de dollars pour appuyer des organismes communautaires et à but non lucratif.

« C’est de l’argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées. » Justin Trudeau, premier ministre du Canada

- La subvention salariale d'urgence sera disponible à compter de lundi prochain. Le fédéral lance une calculatrice sur le site web de l'Agence du revenu qui permettra aux entreprises canadiennes de déterminer quel montant elles pourraient recevoir.

JUSTICE

- Un recours collectif de plusieurs millions de dollars est intenté contre le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval où les cas de COVID-19 se multiplient. 67 résidents ont rendu l'âme et 164 autres sont infectés.

- Le Service de police de Granby recherche un homme qui aurait craché au visage d'un autre. Les faits allégués se seraient déroulés le 22 mars à 13h45 au Maxi de la rue Saint-Jacques à Granby

- Une détenue de la prison pour femmes de Joliette est à l'origine d'une demande d'action collective contre Service correctionnel Canada. Elle reproche aux services carcéraux d'avoir mal géré la crise du coronavirus à l'intérieur des murs des prisons. 110 détenus et 55 agents correctionnels en sont atteints dans les pénitenciers fédéraux du Québec. La prison pour femmes de Joliette est la plus touchée dans tout le Canada avec 51 détenues et 34 agents infectés.