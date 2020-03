CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mardi 24 mars PM

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR EN TEMPS RÉEL - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

- Plus de 2500 Canadiens sont infectés par la COVID-19. Le Québec est la province la plus touchée avec 1013 cas de coronavirus, soit 385 de plus qu'hier. 67 personnes sont hospitalisées, dont 31 aux soins intensfis. On est toujours à 4 décès. 2500 personnes sont sous investigation. 12 200 patients ont reçu un résultat négatif. *À noter que depuis dimanche, le 22 mars, les cas testés positifs par les laboratoires des centres hospitaliers sont maintenant considérés comme confirmés.

- Il y a maintenant transmission communautaire de la COVID-19 à Montréal. C'est ce qu'indique la Direction régionale de santé publique de la métropole. Dans la plupart des cas, on ignore la source d'exposition. Dès maintenant, toute personne qui se présente aux urgences avec des symptômes grippaux devra porter un masque et se laver les mains.

- Un médecin du CHU Sainte-Justine a été testé positif au coronavirus. Il est en isolement à son domicile. L'hôpital pour enfants assure que toutes les personnes qui ont été en contact avec le médecin, y compris des patients, ont été contactées, sont en isolement à la maison et seront testées.

- Un bébé de 2 mois pourrait avoir été infecté à la COVID-19 à Montréal

- Dès minuit ce soir, les entreprises et commerces jugés non essentiels devront être fermés jusqu'au 13 avril. Voyez la liste publiée par le gouvernement du Québec. Le gouvernement Legault demande également aux propriétaires d'immeubles de cesser les visites d'appartements au cours des trois prochaines semaines.

- Québec n'émet pas d'interdiction concernant la garde partagée des enfants, mais se fie au bon jugement des parents séparés.

- Les patrons d'entreprises concernés par les fermetures doivent appeler sans tarder leurs assureurs.

- L'accélération des mises à pied fait en sorte que 929 000 Canadiens ont fait une demande d'assurance-emploi la semaine dernière rapporte Radio-Canada.

- François Legault affirme que Justin Trudeau lui a assuré que les chèques d'assurance-emploi seront disponibles le 6 avril. Québec pourrait fournir de l'aide à ceux qui auraient besoin de liquidités avant cette date.

- Le gouvernement Trudeau déposera aujourd'hui un projet de loi digne de mesures de guerre pour ajuster les taxes et impôts sans l'aval du Parlement. Selon La Presse, Ottawa veut réduire les impôts d'au moins 580$ pour tous les contribuables.

- 3658 personnes se sont présentés à la nouvelle clinique de dépistage du Quartier des Spectacles à Montréal, hier lors de sa première journée d'opération. Un prélèvement a été effectué auprès de 2172 malades. Heureusement, 1486 d'entre eux ne répondaient pas aux critères du coronavirus.

- La chute des revenus publicitaires force la Coopérative nationale de l'information indépendante à cesser de publier la version papier, en semaine, des quotidiens Le Soleil, le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès, Le Droit et La Voix de l’Est. 143 employés seront mis à pied. Ces journaux seront publiés uniquement le samedi. C'est important de noter que la version électronique des quotidiens demeure disponible.

- Un Montréalais qui aurait été insatisfait des mesures prises par le fédéral pour gérer la crise de la COVID-19 est accusé de menace de mort envers le PM Justin Trudeau, selon LaPresse.

SPORTS

- Le groupe CH met à pied temporairement 60% de ses employés, à compter du 30 mars.

- F1: le Grand Prix du Canada est toujours prévu au calendrier

- Les Jeux olympiques de Tokyo sont reportés d'un an.

- RDS et TVA Sports suspendent leurs productions télévisuelles produites en direct, dont Sports 30

- Le gardien du CH, Carey Price fait un don de 50 000 $ au fonds d'urgence du Club des petits déjeuners.